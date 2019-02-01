Okullar ne zaman açılacak

Okullar ne zaman açılalacak? sorusu yanıt buldu. Milyonlarca öğrenci ikinci dönemin başlayacağı tarihi merak ediyordu. İnternet sitelerinde ve sosyal medya da çıkan "15 tatil uzatılacak mı?" iddiaları öğrencilerin aklını karıştırmıştı. İşte MEB tarafından duyurulan iş takvimi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 18 Ocak 2019 Cuma günü kapandı. Milyonlarca öğrenci 15 tatile girdi. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

15 TATİL UZATILMAYACAK!

MEB'in yayınladığı iş takvimine göre okullar 4 Şubat 2019 Pazartesi başlıyor. Buna göre tatil süresi uzatılmayacak.

TATİLİN SON GÜNLERİNDE BASKI YAPMAYIN

Pedagog Dr. Sevil Yavuz, tatilin son günleri anne babaların, çocukların okul rutinine uyum sağması için kısıtlamalar uygulayabildiğini söyleyerek, "'Erken yatacaksın, ödevlerini bitireceksin, artık okul açılıyor oyunu unut' gibi sözlerle okul açılmadan baskı yapılmaya başlanıyor. Oysa bu tatil zaten çok kısa. Son haftası da bu şekilde uyarılarla geçerse çocuk tatili verimli geçiremez. Bu nedenle öncelikle anne baba okul konusunda stres yaşamamalıdır. Okula gitmek çocuğun sorumluluğudur ve okul açıldığında okula gidecektir. Bu süreci kolaylaştırmanın yolu öncelikle bu konuda stres yapıp çocukta da strese neden olmamaktır. Çocuk tatilini ne kadar dinlenmiş ve mutlu geçirirse yeni döneme uyum sağlaması da o kadar kolay olacaktır" dedi.