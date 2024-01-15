Öğrenciler için yarıyıl tatil rehberi: Evde yapılabilecek eğlenceli aktiviteler

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BİTKİ YETİŞTİRMEK Bahçeniz ya da balkonunuz yoksa çim adam gibi ürünler alarak çocuklarda sorumluluk bilinci yaratabilirsiniz. Bununla birlikte, eğer evde alanınız varsa çocuğunuza istediği bir bitkiyi diktirebilirsiniz, böylece diktiği bitki hakkında bilgi sahibi olabilir ve dikerken el becerisini görebilirsiniz.

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KART OYUNLARI Evinizde varsa UNO gibi kart oyunları, yoksa iskambil gibi kart oyunları oynayarak çocukların stratejik zekasını artırmaya yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca iskambil kartı gibi oyunlar evrenseldir ve her yaşa uygun olduğundan aile büyükleri ile vakit geçirilmesini de sağlayabilir.