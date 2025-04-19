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        Haberler Gündem Öğrencilerin Saraçhane yürüyüşüne polis izin vermedi

        Öğrencilerin Saraçhane yürüyüşüne polis izin vermedi

        Beyazıt Meydanı'nda toplanarak basın açıklaması yapan öğrencilerin Saraçhane'ye yürüyüşü polis tarafından izin verilmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 21:38 Güncelleme: 19.04.2025 - 21:43
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        Öğrencilerin yürüyüşüne polis izin vermedi
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        Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto eylemlerinin öncülerinden olan üniversite öğrencileri, bugün Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi.

        Basın açıklaması yapan öğrenciler, daha sonra Saraçhane'ye yürümek istedi. Ancak polis ekipleri, öğrencilerin yürüyüşüne izin vermedi.

        DAĞILMA UYARISI

        Polis, öğrencilere basın açıklamasının ardından dağılması yönünde uyarı yaptı.

        Polisler, saat 17.50 itibarıyla "Yürümenize izin verilmeyecektir. Yapmak istediğiniz yürüyüşe müsaade edilmeyecektir. Dağılmak isteyen gruplara koridor yapıp dağılmalarına izin verilecektir" duyurusu yaptı.

        Açılan koridorun ardından öğrencilerin küçük gruplar halinde alandan ayrılmasına müsaade edildi.

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        #öğrenciler saraçhane
        #haberler
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