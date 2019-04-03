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Öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun ismi okula verildi

Dün Gebze'de bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana gelen korkunç olayda, daha önce yaşanan bir olaydan dolayı okuldan 3 gün uzaklaştırma cezası alan öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun adı okuluna verilirken, Gebze'de, eğitimcilere yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla 10 bin kişinin katılımıyla bir yürüyüş düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise paylaştığı bir tweet'te Gebze İmam-Hatip Lisesi’nden arkadaşı olan Necmeddin Kuyucu'nun ölümüyle ilgili "Mesleğinin 22. yılındaydı. Çalışkandı, dürüsttü. İyi biliriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı

Giriş: 03.04.2019 - 16:13 | Güncelleme:
DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun ismi, okuluna verildi.

 



Okula öğretmenin adının yazılı olduğu tabela asıldı. DHA'nın haberine göre, Gebze İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde dün meydana gelen olayda, okulun müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu, odasında 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç. tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Kuyucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Ocak ayında arkadaşlarıyla kavga etmesi nedeniyle disiplin kurulu tarafından 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı açıklanan F.Ç. gözaltına alındı.

3 çocuk babası Necmeddin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından öldürülmesi eğitim camiasını üzüntüye boğdu. Öğrencileri tarafından çok sevilen Kuyucu'nun ismi ise görev yaptığı okula verildi. 'Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi' yazılı tabela okula asıldı.



10 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

Acı olay nedeniyle okulların bugün tatil edildiği Gebze'de, eğitimcilere yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Gebze Eşref Bitlis Parkı'nda bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, sendikanın şube başkanları, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe sakinleri ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 10 bin kişi, öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun öldürüldüğü okula kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar 'Eğitimciye şiddete hayır' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

 CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN MESAJ

İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un lise arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Necmeddin Kuyucu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un lise arkadaşı olduğu öğrenildi. Olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, “Gebze İmam Hatip Lisesinden arkadaşım, kardeşim öğretmen Necmettin Kuyucu’nun elim bir olay sonucu şehit edilmesinden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyim. Mesleğinin 22. yılındaydı. Çalışkandı, dürüsttü. İyi biliriz. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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