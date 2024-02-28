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        Haberler Gündem Öğretmen atama takvimi 2024: MEB öğretmen atamaları olacak mı, ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl?

        Öğretmen atama takvimi 2024: MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

        Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. MEB tarafından yayınlanacak öğretmen atama takvimi beklenirken; son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adayların gözleri "Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?" sorularına çevrildi. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 12:22 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:22
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        Öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz aylarda müjdelenen 2024 yılı öğretmen ataması tarihleri araştırması hız kazandı. Adaylar için öğretmen atamasındaki son durumu haberimizde bir araya getirdik. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

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        2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

        Bu sene öğretmen atamasının yapılacağının müjdesi geçtiğimiz yıl verilmişti. Ancak öğretmen atama takvimi henüz paylaşılmadı. 2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla haberimize eklenecek.

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        ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

        31 Aralık 2023 tarihinde bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin konuştu. Bakan Tekin, şunları söyledi;

        "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

        Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

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        EN SON 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMIŞTI

        Geçtiğimiz Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

        Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atanmıştı.

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        ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Öğretmen atamasına ilişkin kontenjanlar ve branş dağılımları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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