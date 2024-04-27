Öğretmen atamalarında gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Genellikle iki hafta bir yapılan Kabine Toplantısı hatırlanacağı gibi son olarak 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında, öğretmen atamalarının yanı sıra, ekonomiden yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemine ilişkin maddeler yer alıyor. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?" İşte Kabine Toplantısı tarihi...