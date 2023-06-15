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Öğretmen il içi atama başvuruları başladı! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen il içi atama başvuruları 13 Haziran'da başladı. Başvuruların başlamasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB tarafından başvuru takvimi açıklandı. İşte öğretmen il içi atama sonuçları takvimi...

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  • Öğretmen il içi atama başvuruları başladı! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Öğretmen atama takvimi il içi öğretmen atama başvurularının başlamasının ardından en çok emrak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanan il içi atama takvimi...
  • Öğretmen il içi atama başvuruları başladı! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ

    Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı.

    Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak,  yerleştirme sonuçları ise valiliklerce 20 Temmuz'da ilan edilecek.
  • Öğretmen il içi atama başvuruları başladı! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek.
  • Öğretmen il içi atama başvuruları başladı! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
  • Öğretmen il içi atama başvuruları başladı! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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