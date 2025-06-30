B.2. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

B.2.1. Öğretmenlerden;

a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,

b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin hastalığının öğretmenin görev yaptığı ilçede tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;

• Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına göre elektronik ortamda düzenlenmiş ve “e-Rapor Doğrulama” sisteminde doğrulanabilir durum bildirir sağlık kurulu raporu,

• Raporda belirtilen hastalığın tedavisine ilişkin yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilçenin ilçe sağlık müdürlüğünden alınacak ilçe genelinde tedavinin mümkün olmadığına dair güncel tarihli belge,

• Sağlık kurulu raporu eş veya çocuk adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,

• Sağlık kurulu raporu anne veya baba adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi,

• Sağlık kurulu raporu vasi tayin edildiği kardeş adına düzenlenmiş ise rapor sahibi adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi ve kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı istenilecektir.

B.2.2. Öğretmenlerden anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresi bulunanlar anne, baba veya vasi tayin edildiği kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;

• Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına göre elektronik ortamda düzenlenmiş ve “e-Rapor Doğrulama” sisteminde doğrulanabilir durum bildirir sağlık kurulu raporu,

Sağlık kurulu raporu anne veya baba adına düzenlenmiş ise hasta adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi,

• Sağlık kurulu raporu vasi tayin edildiği kardeş adına düzenlenmiş ise rapor sahibi adına düzenlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi ve kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı istenilecektir.