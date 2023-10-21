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        Haberler Magazin 'Öğretmen'in oyuncuları ilk gösterime katıldı - Magazin haberleri

        'Öğretmen'in oyuncuları ilk gösterime katıldı

        Trabzon'da çekimleri tamamlanan 'Öğretmen' filminin oyuncuları, sinemaseverlerle ilk gösterimi izledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:19
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        'Öğretmen'in oyuncuları ilk gösterime katıldı
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        Senaristliğini Yılmaz Okumuş, yapımcı ve yönetmenliğini ise Bilal Kalyoncu'nun yaptığı, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rekabetini mizahi dille anlatan TRT ortak yapımı 'Öğretmen' filmi, gösterime girdi

        Okumuş ve Kalyoncu ile oyuncular Necmi Yapıcı, Seymen Aydın, Adem Yılmaz, Şükrü Üçüncü ve Bilal Hancı, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda filmi basın mensupları ve sinemaseverleler izledi.

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        Çaykara ilçesinde çekimleri yapılan filmi izlemeye gelenler oyuncularla fotoğraf çektirdi.

        Fotoğraflar: AA

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        #Öğretmen film
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