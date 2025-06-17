"Değerli öğrencim ....; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku. Okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün. Günlük yaşantında uygula. Uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma.

Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum. Başarı grafiğinin artması dileğiyle...

Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle...

Tatilde eksik konularını gözden geçirmeni öneririm.

Kararlı bir şekilde çalışırsan önümüzdeki dönem çok daha başarılı olacaksın.

Güçlü yönlerini geliştirmeli, zayıf yönlerine odaklanmalısın.

Potansiyelin yüksek, sadece düzenli çalışma alışkanlığı edinmelisin.

Dönem boyunca gösterdiğin çaba önemli ama sürdürülebilir olmalı.

Öğrenme sürecine aktif katılımın seni daha ileri taşıyacaktır.

Kendine güvenerek ve sistemli çalışarak hedeflerine ulaşabilirsin.

Kendi gelişimini izlemek ve geliştirmek için fırsatların var.

Eksiklerini tamamlamak için tatili verimli kullanmanı tavsiye ederim.

Biraz daha gayretle çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsin.