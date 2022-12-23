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Yeni yılda en düşük ve en yüksek öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek?

Öğretmen maaşları, yeni asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Ücretli, sözleşmeli ve kadrolu olmak üzere 3 farklı dala ayrılan öğretmen maaşlarına yılda iki kez zam uygulanıyor. İşte, 2023 en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı hakkında merak edilenler...

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  • ÖĞRETMEN MAAŞI 2023 | Öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Yeni yılda en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar olacak?

    Öğretmen maaşları, asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı asgari ücretini 8 bin 500 TL olarak açıklarken memur maaşları da dolaylı olarak bu artıştan etkilenecek. Görev yapılan kadroya göre değişiklik gösteren öğretmen maaşları yılda iki kez zamlanıyor. Yeni yıla sayılı günler kala "2023 Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve zam gelecek mi?" soruları gündeme geldi. İşte, 2023 en düşük ve en yüksek öğretmen maaşına ilişkin merak edilen detaylar...
  • ÖĞRETMEN MAAŞI 2023 | Öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Yeni yılda en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar olacak?

    2022 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

    Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 1/4 derecesinde görev alan öğretmenlerin maaşı 12 bin 281 TL'ye çıkmıştı.
  • ÖĞRETMEN MAAŞI 2023 | Öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Yeni yılda en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar olacak?

    2023 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor. 

    TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonu aylık bazda 2,88 oranında artış gösterirken yıllık enflasyon ise 84.39 oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları hariç 5 aylık enflasyon farkı toplam 15.11 oldu.
  • ÖĞRETMEN MAAŞI 2023 | Öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Yeni yılda en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar olacak?

    SÖZLEŞMELİ, KADROLU VE ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 1/8 öğretmen maaşı ve 4/b sözleşmeli öğretmen maaşları; sözleşmeli, kadrolu ve ücretli olarak 3 farklı kategoride belirlenecek.
  • ÖĞRETMEN MAAŞI 2023 | Öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Yeni yılda en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar olacak?

    14 BİN 166 TL'YE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR!

    1/4 derecesinde görev yapan Öğretmen Maaşının şimdiki enflasyon farkına göre Ocak ayında 14 bin 166 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından öğretmenlerin alacağı zam oranları netleşecek.
  • ÖĞRETMEN MAAŞI 2023 | Öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Yeni yılda en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar olacak?

    UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NEDİR?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uzman öğretmen ve başöğretmen derecesine geçen öğretmenlere ilişkin yaptığı açıklamada; uzman öğretmen maaşlarına 2.250 lira, başöğretmen maaşlarına ise yaklaşık olarak 4.500 lira artış yapılacağını açıkladı.
  • ÖĞRETMEN MAAŞI 2023 | Öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Yeni yılda en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar olacak?

    10 YILLIK UZMAN ÖĞRETMENLER, BAŞÖĞRETMEN UNVANI ALACAK

    10 yıllık uzman öğretmenler ise eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacak. Erdoğan, "Yine bu öğretmenler ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır" dedi.

    20. Milli Eğitim Şurası’nda Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarının kısa sürede Meclis'e geleceğini söyledi. Geçmiş yıllarda Öğretmenlik Meslek Kanununda düzenleme yapılacağı söylenmesinin ardından kanun için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazırlıkları tamamlanan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yakın zamanda TBMM’ye sunulacağı duyurmasının ardından Bakan Özer'den de dikkat çeken açıklama geldi. Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususlarını değerlendirecek olan kanun ile öğretmenlere mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanacak. Kanun şuranın ardından Meclis'e gelecek.
  • ÖĞRETMEN MAAŞI 2023 | Öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Yeni yılda en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar olacak?

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE İŞE YARAR?

    Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yürürlüğe girdikten sonra; uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.
  • ÖĞRETMEN MAAŞI 2023 | Öğretmen maaşına ne kadar zam gelecek? Yeni yılda en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar olacak?

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İÇERİĞİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası’nda konuştu. Öğretmenlerin taleplerinin, beklentilerinin her zaman göz önünde tutulduğunu bildiren Erdoğan, şunları söyledi;

    Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi adımlar attık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimiz mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz.

    Eğitimi başarıyla tamamlayan, sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz hem derece alacak hem maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz Doktora yapmış öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisansüstü eğitim için çok önemli teşvikler vereceğiz.

    Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz erdiğimiz gibi 3600' çıkarıyoruz. Ayrıca Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar"

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