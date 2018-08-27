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Öğretmen maaşları 2018 ne kadar oldu? Dereceye göre öğretmen maaşları

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kadrolu öğretmenlerin enflasyon oranlarının açıklanması ile zamlı maaşları da belli oldu. İşte dereceye göre öğretmen maaşları 2018...

27.08.2018 - 00:50 | Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kadrolu öğretmenlerin maaşları yılda 2 kez enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.Yeni kadrolu öğretmen maaşları temmuz zammından sonra kaç para oldu? Derece ve kıdemine göre öğretmenler ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar...

DERECELERİNE GÖRE ÖĞRETMEN MAAŞLARI

1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olarak öğretmenlerin maaşlarına % 8,67 oranında (enflasyon farkı dahil) artış yapıldı. 15 Temmuz 2018 tarihinde maaşlarını zamlı alan öğretmenlere ayrıca 1-14 Temmuz dönemine ilişkin farklar da ödenecek. Eş ve çocuk nedeniyle aile yardımından ve asgari geçim indiriminden yararlanmayan öğretmenlere göre yapılan maaş hesaplaması şu şekilde:

2018 yılı Temmuz ayı öğretmen maaşı (aile yardımı hariç)

D/K    Hizmet Yılı    Temmuz-Aralık 2018 öğretmen maaşı
               (Gelir Vergisi oranı %15 olursa)

Net Maaş   14 Günlük Fark   Toplam

1/4 25 ve üzeri       3.830 TL      149 TL      3.979 TL

1/4     24            3.829 TL      149 TL       3.978 TL

1/3     23            3.822 TL      148 TL       3.970 TL

1/2     22            3.815 TL      148 TL       3.963 TL

1/1     21            3.809 TL      148 TL       3.957 TL

2/3     20            3.736 TL      145 TL       3.881 TL

2/2     19            3.729 TL      144 TL       3.873 TL

2/1     18            3.723 TL      144 TL       3.867 TL

3/3     17            3.658 TL      140 TL       3.798 TL

3/2     16            3.653 TL      140 TL       3.793 TL

3/1     15            3.647 TL      139 TL       3.786 TL

4/3     14            3.601 TL      137 TL       3.738 TL

4/2     13            3.596 TL      137 TL       3.733 TL

4/1     12            3.592 TL      137 TL       3.729 TL

5/3     11            3.461 TL      132 TL       3.593 TL

5/2     10            3.456 TL      132 TL       3.588 TL

5/1      9            3.430 TL       116 TL      3.546 TL

6/3      8            3.418 TL       116 TL      3.534 TL

6/2      7            3.409 TL       115 TL      3.524 TL

6/1      6            3.410 TL       115 TL      3.525 TL

7/3      5            3.381 TL       114 TL      3.495 TL

7/2      4            3.378 TL       114 TL      3.492 TL

7/1      3            3.375 TL       114 TL      3.489 TL

8/3      2            3.368 TL       114 TL      3.482 TL

8/2      1            3.365 TL       114 TL      3.479 TL

9/2      1            3.323 TL       112 TL      3.435 TL

9/1      0            3.320 TL          112 TL      3.432 TL

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