Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kadrolu öğretmenlerin maaşları yılda 2 kez enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.Yeni kadrolu öğretmen maaşları temmuz zammından sonra kaç para oldu? Derece ve kıdemine göre öğretmenler ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar...

DERECELERİNE GÖRE ÖĞRETMEN MAAŞLARI

1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olarak öğretmenlerin maaşlarına % 8,67 oranında (enflasyon farkı dahil) artış yapıldı. 15 Temmuz 2018 tarihinde maaşlarını zamlı alan öğretmenlere ayrıca 1-14 Temmuz dönemine ilişkin farklar da ödenecek. Eş ve çocuk nedeniyle aile yardımından ve asgari geçim indiriminden yararlanmayan öğretmenlere göre yapılan maaş hesaplaması şu şekilde:

2018 yılı Temmuz ayı öğretmen maaşı (aile yardımı hariç)

D/K Hizmet Yılı Temmuz-Aralık 2018 öğretmen maaşı

(Gelir Vergisi oranı %15 olursa)

Net Maaş 14 Günlük Fark Toplam

1/4 25 ve üzeri 3.830 TL 149 TL 3.979 TL

1/4 24 3.829 TL 149 TL 3.978 TL

1/3 23 3.822 TL 148 TL 3.970 TL

1/2 22 3.815 TL 148 TL 3.963 TL

1/1 21 3.809 TL 148 TL 3.957 TL

2/3 20 3.736 TL 145 TL 3.881 TL

2/2 19 3.729 TL 144 TL 3.873 TL

2/1 18 3.723 TL 144 TL 3.867 TL

3/3 17 3.658 TL 140 TL 3.798 TL

3/2 16 3.653 TL 140 TL 3.793 TL

3/1 15 3.647 TL 139 TL 3.786 TL

4/3 14 3.601 TL 137 TL 3.738 TL

4/2 13 3.596 TL 137 TL 3.733 TL

4/1 12 3.592 TL 137 TL 3.729 TL

5/3 11 3.461 TL 132 TL 3.593 TL

5/2 10 3.456 TL 132 TL 3.588 TL

5/1 9 3.430 TL 116 TL 3.546 TL

6/3 8 3.418 TL 116 TL 3.534 TL

6/2 7 3.409 TL 115 TL 3.524 TL

6/1 6 3.410 TL 115 TL 3.525 TL

7/3 5 3.381 TL 114 TL 3.495 TL

7/2 4 3.378 TL 114 TL 3.492 TL

7/1 3 3.375 TL 114 TL 3.489 TL

8/3 2 3.368 TL 114 TL 3.482 TL

8/2 1 3.365 TL 114 TL 3.479 TL

9/2 1 3.323 TL 112 TL 3.435 TL

9/1 0 3.320 TL 112 TL 3.432 TL

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