Kadın öğretmen müdüre sandalye fırlattı! 0:00 / 0:00

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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda meydana gelen olayda, okul müdürü T. Ö., iddiaya göre sınıf öğretmeni H.A.’nın meslek içi eğitim seminerine katılmadığını ve imza takip çizelgesinde eksik imzaları olduğu gerekçesiyle bir tutanak tuttu. Okul müdürü T.Ö. tuttuğu tutanağı kadın öğretmene verdi. Bu duruma sinirlene öğretmen H.A., tutanağı sesli okuduktan sonra yırttı.

HIZINI ALAMADI MÜDÜRÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Hızını alamayan öğretmen H.A.'nın okul müdürüne art arda hakaret ettikten sonra üzerine yürüdüğü iddia edildi. Bu sırada okul müdürünün, "Üzerime gelme boğazını sıkarım" şeklinde karşılık verdiği ileri sürüldü. Bu sırada öğretmen H.A. da eşini okula çağırmakla müdürü tehdit etti.

HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Taraflar yaşanan tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra okul bahçesine inen müdür T.Ö., öğretmen H.A. ile karşılaştı. Hakaretlerini sürdürdüğü iddia edilen kadın öğretmen H.A., okul girişinde bulduğu sandalyeyi müdüre fırlattı. Bunun üzerine okul müdürü, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖĞRETMENİN ATTIĞI SANDALYE SİLAH SAYILDI

Gözaltına alınan kadın öğretmen hakkındaki iddiaları reddederken tanıklar okul müdürü lehine ifade verdi. Hazırlanan dosya savcılığa gönderildi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, öğretmen H.A. hakkında silahla kasten yaralamaya teşebbüs, kamu görevlisine görevi nedeniyle alenen hakaret ve basit tehdit iddiasıyla dava açtı.

3.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan H.A.’nın, 2 yıldan 3.5 yıla kadar hapsi istendi. Savcı ayrıca kadın öğretmen H.A.’nın ceza alması durumunda meslekten men edilmesini talep etti. Bu arada olayla ilgili olarak idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.