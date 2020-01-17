Öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları için milyonlarca öğretmen ve ve yakınlarının gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ( MEB) gelecek açıklamada. MEB'in takvimine göre, başvuruları dün sona eren öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları bugün açıklanmalıydı. Ancak henüz beklenen açıklama yapılmadı.

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI 2020

Bugün açıklanması gereken öğretmenlerin özür grubu atama sonuçlarının neden açıklanmadığı ve ne zamana ertelendiği ile ilgili resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, bugün ataması yapılması beklenen öğretmenlerin 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren tebligat ve ilişik kesme İşlemlerinin yapılması gerekiyor. Konu ile ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

MEB'İN ATAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN