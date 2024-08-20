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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi, nasıl yapılacak?

        Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi, nasıl yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen seminer takvimi duyuruldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran'da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise mesleki çalışma döneminde il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi, nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 12:42 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:42
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        Öğretmen seminerleri tarihi 2024 yılında seminerlere katılacak öğretmenler tarafından merak konusu oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genelge yayımlandı. Genelgede öğretmen eğitim tarihlerine de yer verildi. Peki Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı, yüz yüze mi, nasıl yapılacak?

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        ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

        Millî Eğitim Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genelge yayımlandı.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran'da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında mesleki çalışma döneminde il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak.

        ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

        Eğitimler, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde öncelikle bu sınıflarda derslere girecek öğretmenlere yönelik il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından üç gün sürecek şekilde teorik ve uygulamalı olarak planlanacak ve uygulanacak.

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        EĞİTİMLER BRANŞ TEMELLİ PLANLANACAK

        Eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından tüm kademelerde okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyleri dışındaki diğer sınıf düzeylerinde derslere giren öğretmenlere yönelik de ayrıca teorik ve uygulamalı eğitimler yapılacak.

        Bahse konu sınıf düzeylerinde derse giren öğretmenlere yönelik düzenlenecek eğitimler; birinci dönem içinde yer alan ara tatilde, il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince planlanarak yapılacak ve tüm öğretmenlerin ilgili eğitimlere katılımı sağlanacak. Planlanan eğitimler branş temelli olarak en fazla 50 kişilik gruplar şeklinde düzenlenecek. Genelgeye göre, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenlerin, okul idarelerince hazırlanacak şube ve ders dağılımlarında öncelikli olarak ilgili sınıflara görevlendirilmeleri sağlanacak, ilgili sınıflar düzeyinde derse girecek öğretmenlerin mutlaka branşlarında eğitim almaları sağlanacak.

        Herhangi bir zorunlulukla ilgili sınıflarda öğretmen değişimi yaşandığında bu sınıflara girecek öğretmenler eğitimlerini tamamlayarak derslere girebilecek.

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