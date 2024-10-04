Öğretmenden hayat kurtaran müdahale
Van'ın Gevaş ilçesinde okulda boğazına yiyecek kaçan 3'üncü sınıf öğrencisi, öğretmeni tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi
Gevaş'a bağlı Kızıltaş Mahallesi'ndeki Necibe-Ahmet Coşkun İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Sabır Fırat Adakan, öğle arasında yemek yediği sırada boğazına kaçak yiyecek nedeniyle nefes almakta zorlandı.
Hızla sınıftan çıkan Sabır Fırat'ı koridorda bulunan okul idarecileri ile öğretmenler fark etti.
Öğretmen Mesut Kaçak, hemen Heimlich manevrası uygulayıp, öğrencinin boğazına kaçan yiyeceğin çıkmasını sağladı.