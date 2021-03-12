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Öğretmenin kafasından vurduğu komşusu kurtarılamadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı öğretmen komşusu M.D. tarafından tabanca ile kafasından vurularak ağır yaralanan O.D., olaydan iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Öğretmenin kafasından vurduğu komşu öldü
İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı öğretmen komşusu tarafından tabanca ile kafasından vurularak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde 2 gün önce sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan öğretmen M.D. ile komşusu O.D. sabah saatlerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönünce M.D. yanındaki silahla O.D.'nin başına ateş açtı.

2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan O.D., sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. M.D. ise, olayın ardından silahı ile birlikte emniyete giderek teslim oldu.

Ağır yaralanan O.D., tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğretmen M.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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