Öğretmenler Günü mesajları 2025: Kadına, erkeğe, en güzel, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri
Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilişinin 97. yıl dönümü. 1928 yılından bu yana 24 Kasım tarihi, tüm yurtta ''Öğretmenler Günü'' olarak kutlanıyor. Bu özel günde; emekleriyle geleceğe yön veren, çocuklarımızı umutla yarınlara hazırlayan öğretmenlerimize minnettarlığımızı ifade etmek için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda öğretmenlere duyulan sevgi ve saygıyı vurgulayan en anlamlı, samimi ve duygusal mesajlar yoğun ilgi görüyor. İşte, kadına, erkeğe, en güzel, resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri 2025 ile Atatürk görselleri!
24 Kasım Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Hayatımızı aydınlatan, bize rehberlik eden ve umut aşılayan öğretmenlerimize ithaf edilen bu özel gün için sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanının verildiği bu anlamlı günde, öğretmenlere duyulan sevgi ve saygıyı ifade eden en anlamlı ve duygusal mesajlar tercih ediliyor. Kadına, erkeğe, en güzel ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri seçenekleri haberturk.com tarafından derlendi! İşte, İşte Atatürk görselleri ile dolu kısa, uzun Öğretmenler Günü mesajları!
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2025
Değerli öğretmenim, hayatta karşılaştığım her zorlukta sizin öğretilerinizden güç aldım. Bana sadece bilgiyi değil, insan olmayı da öğrettiğiniz için size minnettarım. Emeklerinizin karşılığı asla ödenmez. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Bir çocuğun kalbine dokunan, onun hayallerine ışık olan ve hayatını güzelleştiren öğretmenler, bu dünyadaki en kıymetli rehberlerdir. Siz de benim rehberim oldunuz. Her şey için teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Bilgeliğinizle bizi aydınlattınız, sabrınızla doğru yolu gösterdiniz, sevginizle geleceğimizi inşa ettiniz. Öğretmenim, sizin gibi bir rehbere sahip olduğum için çok şanslıyım. İyi ki varsınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Bir çocuğun hayata dair umutlarını yeşerten, onun içindeki cevheri ortaya çıkaran siz değerli öğretmenlerin emekleri her zaman hatırlanacaktır. Sizin gibi öğretmenler bu dünyayı daha yaşanılır kılıyor. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Bir harf öğretene kırk yıl köle olunur derler. Siz ise bana sadece harfleri değil, hayatı öğrettiniz. Bu emekleriniz için ne kadar teşekkür etsem az. Sizi her zaman sevgi ve saygıyla anacağım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Her çocuğun hayatında bir dönüm noktası vardır, benimki sizdiniz sevgili öğretmenim. Hayata bakış açımı değiştirdiniz, hedeflerimi yeniden şekillendirdiniz. Size minnettarım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Bir ışık oldunuz karanlıklarımda, bir pusula oldunuz yönümü bulmamda. Her zaman yanımda hissettiğim sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Sadece ders anlatmadınız, hayatı öğrettiniz. Sadece kurallar öğretmediniz, değerler kattınız. Beni ben yapan her şeyde sizin iziniz var. İyi ki varsınız öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Geleceğin mimarı olan siz değerli öğretmenler, her öğrencinin kalbinde ölümsüz izler bırakırsınız. Benim hayatıma dokunan o sihirli elleriniz için size minnettarım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Başarılarımızın ardında daima sizin emekleriniz yatıyor. Bugün hayatımızı daha anlamlı kılan öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle anıyoruz. Sizinle gurur duyuyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Hayat yolunda karşıma çıkan en güzel rehber siz oldunuz. Bana umut aşıladınız, düşlerimi gerçekleştirebileceğime inandırdınız. Sizi tanımış olmak hayatımın en büyük şansı. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Bize sadece bilgi vermekle kalmadınız, hayata dair en değerli dersleri de öğrettiniz. Sevginiz ve fedakârlığınızla hayatlarımızı güzelleştirdiğiniz için minnettarız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
İlmek ilmek işlediğiniz bilgilerle bizi geleceğe hazırladınız. Verdiğiniz her emek için sonsuz teşekkürler. Siz bizim kahramanımızsınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Her gününüzü bizler için harcadınız, her başarımızda bizimle sevindiniz. Bugün sizin gününüz, sevgili öğretmenim. Her şey için teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Bana hayatta en önemli şeyin bilgiden çok karakter olduğunu öğrettiniz. Sevginizle şekillenen bir dünyada yer almanın gururunu yaşıyorum. İyi ki varsınız, öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Eğitim ışığınızla cehaletin karanlığını yenen tüm fedakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.
Geleceğe attığımız her adımda yol göstericimiz olduğunuz için minnettarız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun, sevgili öğretmenim.
Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olunur düsturuyla, hakkınızı asla ödeyemeyiz. İyi ki varsınız!
Bize sadece bilgi değil, hayatı öğrettiniz. Sizin gibi değerli bir eğitmene sahip olduğumuz için şanslıyız.
Kalemi kuvvetli nesiller yetiştiren tüm değerli öğretmenlerimize saygı ve sevgilerimizle. Kutlu olsun!
Siz sadece ders anlatmadınız, birer fidan ektiniz. Meyveleriniz, aydınlık yarınlarımız olacak. Başöğretmenimizin izinde nice 24 Kasımlara!
ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
Sevgili Öğretmenim, yıllar geçse de o şefkatli gülümsemeniz, bizlere olan inancınız ve verdiğiniz dersler aklımızdan hiç silinmeyecek. Bizi hayata hazırlayan, yanlışlarımızı sabırla düzelten, her birimize ayrı ayrı değer veren değerli öğretmenimizi bu özel günde saygı ve sevgiyle anıyoruz. Öğretmenler Gününüz en içten dileklerimizle kutlu olsun.
Bir milletin geleceği, öğretmenlerin ellerindedir. Sizler, sadece bugünün değil, yarının Türkiye'sini inşa eden mimarlarsınız. En zor şartlarda dahi görev aşkıyla çalışan, vatan sevgisini ilmek ilmek işleyen, bilginin gücünü zihinlerimize kazıyan tüm kıymetli öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Emekleriniz için sonsuz teşekkürler.
Hayat yolculuğumuzda bize rehber olan, yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenim. Bize sadece ders kitaplarını değil, yaşamın inceliklerini, dürüstlüğü ve adaleti de öğrettiniz. Sizin gibi bir öğretmene sahip olmak büyük bir onur. Size layık öğrenciler olmaya çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. 24 Kasım'da kalbimizdesiniz!
ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ SÖZLERİ
"Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir."
"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır."
"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."
"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…"
"Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir."
"Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır."
"Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister."
"Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız."