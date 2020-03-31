Öğretmenler, sağlık çalışanları için gece gündüz demeden siperlik üretiyor

AA

Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi teknoloji ve tasarım öğretmeni Yılmaz Altınel ile fen ve teknoloji öğretmeni Kemal Caner Öncül, merkezde 3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Merkezdeki 3 yazıcıyla 24 saat üretim yapan öğretmenler, sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu siperlikleri yetiştirmek için özveriyle çalışıyor.

Merkez Müdürü Sinan Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde 3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretmeye başladıklarını söyledi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi çalışanlarının ihtiyacı olan bin siperliği üretmek için çalıştıklarını, üretim kapasitesini artırmak için farklı yazılımlar denediklerini belirten Yiğit, "Başlangıçta günde 15 siperlik üretebiliyorduk ama bu sayıyı günde 34'e çıkardık. Ürettikçe sağlık çalışanlarımıza kullanılmak üzere takdim edeceğiz." dedi.

Yiğit, velilerin de sürece malzeme bağışlayarak destek olduğunu, bunun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yazıcıların 24 saat boyunca üretime devam ettiğini anlatan Yiğit, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız yazıcıların kontrollerini yapıp üretimin devamını sağlıyorlar. Önümüzdeki hafta 4 yazıcıyı daha kurumumuza dahil ederek 7 yazıcıyla çalışmaya başlayacağız. Günlük üretimimizi 60-70'e çıkardığımızda yaklaşık 2 hafta içerisinde bin rakamına inşallah ulaşacağız. Sağlık çalışanlarımız ülkemizin içinde bulunduğu durumda canlarını siper ederek çalışıyorlar. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz."

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Altınel de sağlık çalışanlarının canla başla mücadele ettiklerini, onlara siperlik üreterek destek olmaya çalıştıklarını söyledi.