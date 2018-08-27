Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eylül dönemi için öğretmenlerin seminer programını ve tarihini açıkladı. Buna göre, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlayıp uygulamak amacıyla

Eylül 2018 dönemi mesleki çalışma programı oluşturuldu. İşte öğretmenlerin Eylül seminer programı ve tarihi...

EYLÜL AYI SEMİNER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018-2019 eğitim- öğretim döneminde öğretmenlerin seminer tarihleri 3-14 Eylül olarak belirlendi. 3 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan seminerler 14 Eylül cuma günü sona erecek.

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:



1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.



2. Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.



3. Yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.



4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.



5. Eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.



6. Eğitim öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamak.



7. Eğitim öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.



8. Öğretmenlerin iş birliği hâlinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.



MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımların, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılabilmesi için hangi yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiğinin müzakere edilmesi. Yenilenen öğretim programlarının incelenerek buna uygun ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğinin tartışılması.



2. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri: Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’nin incelenerek tüm öğretmenler tarafından belgedeki göstergeler doğrultusunda öz değerlendirme faaliyetinin yapılması.



3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.



4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.



5. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyalkültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.



6. Değerler Eğitimi: Derslerde ve ders dışı faaliyetlerde değerler eğitimine yer verilmesine ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.



7. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.



8. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.



9. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.



10. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi. Yenilenen Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın tartışılması.





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