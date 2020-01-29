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Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı, eşi Melisa Tatlıcı’ya karşı cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada şikayetçi Melisa Tatlıcı hazır bulundu. Hakkında cinsel saldırı, hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 18 yılı kadar hapis cezası talep edilen sanık Şeyhmus Tatlıcı duruşmaya katılmadı.

"MAHKEMENİN VİCDANINA SIĞINIYORUM"

Duruşmada söz alan şikayetçi Melisa Tatlıcı, “Sanık hakkındaki tüm şikayetlerim devam etmektedir. Ben cinsel saldırı ve darba maruz kaldım. Eski beyanlarımı tekrar ederim. Bunları anlatmak benim için zordur. Olay günü yaşananlara ilişkin olarak hiçbir şeye rıza göstermedim. Mahkemenin vicdanına sığınıyorum” dedi.

3 SUÇTAN BERAAT

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın “tehdit, hakaret ve kasten yarama” suçlarından beraatına karar verdi.

10 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın, boşanmak üzere olduğu eşi Melisa Tatlıcı’ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğinin sabit olduğunu belirterek 12 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme daha sonra Şeyhmus Tatlıcı’ya iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 10 yıla düşürdü. Mahkeme ayrıca Şeyhmus Tatlıcı hakkında yurt dışı yasağı konulmasına karar verdi.