Oğulcan Çağlayan ile Peri Ispartalı nişanlandı - Magazin haberleri

Evlilik yolunda ilk adım 0:00 / 0:00

İHA / HABERTURK.COM

Çaykur Rizespor’dan Galatasaray’a transferi olan futbolcu Oğulcan Çağlayan’ın güvenlik sebebiyle Rizespor deplasmanına götürülmediği ve kadroda yer almadığı iddia edilmişti. Ancak Çağlayan'ın düğün hazırlıkları nedeniyle Denizli'ye gittiği ortaya çıktı.

NİŞANLANDILAR

Oğulcan Çağlayan, dün sevgilisi Peri Ispartalı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü futbolcu, Denizli'deki bir otelde gerçekleşen muhteşem bir törenle nişanlandı.

Geceye Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ile spor ve sanat camiasından seçkin davetliler katıldı. Çiftin yüzüklerini Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki taktı.

İkiliyi mutlu günlerinde arkadaşları da yalnız bırakmadı. Gece boyunca Oğulcan Çağlayan ile dans eden Ispartalı, yakın dostlarıyla da mutluluğunu paylaştı.

Peri Ispartalı, nişan törenine ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi. Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdı.

TEKNEDE ROMANTİZM

Galatasaray'da top koşturan Oğulcan Çağlayan, takımının Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden sonra soluğu sevgilisi Peri Ispartalı ile Bodrum'da almıştı.

Takım arkadaşı Arda Turan'ın Cennet Koyu'ndaki demirli teknesinde görüntülenen futbolcu, denizin ve güneşin tadını çıkarmıştı.

BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Çağlayan, deniz sonrası teknenin arka kısmında sevgilisiyle romantik anlar yaşamıştı. Çağlayan ve Ispartalı, birbirlerini öpücüklere boğmuştu. Gün batımında aşka gelen çift, daha sonra teknenin güneşliklerini çekerek görüntü alınmasını engellemişti.