Oğuzhan Koç: Romantizm bizim göbek adımız

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün Etiler’de görüntülendi. Hazal Subaşı’nın doğum günü olması nedeniyle muhabirler ona mumlu pasta uzattı. Sevgilisi Hazal Subaşı’nın 'Aydınlıkevler' oyunu için şehir dışında olduğunu belirten Koç, pastanın mumlarını üfledi.

Sosyal medyada yaptığı romantik paylaşım sorulduğunda ise "Romantizm bizim göbek adımız" diyerek espri yaptı. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Oğuzhan Koç, doğum günü için hediyesini verdiğini belirterek; "Haftaya da benim doğum günüm olduğu için güzel bir şey aldım, bana da güzel bir şey gelsin dedim" dedi.

Oğuzhan Koç, 30 yaşına giren sevgilisinin doğum gününde, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı yayımlayarak; "İyi ki doğdun yani seni seviyorum" notunu düşmüştü.

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Oğuhan Koç, muhabirlerin, "Hediye, tektaş mı acaba?" sorusu üzerine; "Henüz oralarda değiliz, sembolik tatlış bir aksesuar diyelim" cevabını verdi. Ünlüler camiasında gündeme gelen milyonluk hediyelerle ilgili olarak ise "Hediyenin limitinden ziyade bir emek var mı, bir anlamı var mı… Kalem alırsın, kalemin de bir anlamı vardır. O kalemle bir yere bir satır bir şey yazarsın, onun da anlamı olur. Bence hediye odur. Çok pahalı pahalı hediyeler bana ‘parayı bastım’ anlamında geliyor. Kıymeti, manevi değeri bence daha değerli" dedi.