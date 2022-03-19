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Oğuzhan Koç'tan o soruya yanıt!

Nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, Beyoğlu'nda objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, muhabirlerin, "Düğün tarihiniz belli oldu mu? Çeşme'de olacağı konuşuluyor." sözlerinin üzerine, "Henüz belli değil. Çeşme’yi siz çıkarttınız. Söyleyin bari bize nerede, ne zaman evlenelim diye. Ona göre hazırlanalım biz de..." diyerek, güldü

HABERTURK.COM
  • Oğuzhan Koç'tan o soruya yanıt! Demet Özdemir...

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, önceki gün Beyoğlu'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarının doğum gününü kutladıklarını ifade eden ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
  • Oğuzhan Koç'tan o soruya yanıt! Demet Özdemir...

    "NEREDE, NE ZAMAN EVLENECEĞİMİZİ SÖYLEYİN"

    Muhabirlerin, "Düğün tarihiniz belli oldu mu? Çeşme'de olacağı konuşuluyor." sözlerinin üzerine Koç, "Henüz belli değil. Çeşme’yi siz çıkarttınız. Söyleyin bari bize nerede, ne zaman evlenelim diye. Ona göre hazırlanalım biz de..." dedi.
  • Oğuzhan Koç'tan o soruya yanıt! Demet Özdemir...

    "NET BİR KARAR VERMEDİK"

    Düğün tarihlerinin belli olmadığını belirten Özdemir ise, "Benim yeni bir dizi projem başlıyor. Oğuzhan’ın da albümü var, zaten o da hazırlık sürecinde. Bu yüzden daha net bir karar vermedik." ifadelerini kullandı.
  • Oğuzhan Koç'tan o soruya yanıt! Demet Özdemir...

    "ASLA BAŞKALARININ YAZDIĞI ŞARKIYI SÖYLEMEM"

    Albümünden detaylar veren Oğuzhan Koç, "Mayıs ayında bir mini albüm olacak. Şarkıların hepsi bana ait. Ben asla başkalarının yazdığı şarkıyı söylemem." şeklinde konuştu.
  • Oğuzhan Koç'tan o soruya yanıt! Demet Özdemir...

    "TARİH VERİN, ŞARKILARIMI ONA GÖRE ÇIKARTAYIM"

    Gazetecilerin, "Beraber aynı klipte oynamayı ister misiniz?" sorusuna cevap veren Koç, "Kısmet, bize tarih verin. Düğünümüzü de, klibimizi de, şarkılarımı da ona göre çıkartayım." diyerek, espri yaptı.

    Ünlü oyuncu ise, "Çok isterim tabii ki oynamayı." açıklamasını yaptı.
  • Oğuzhan Koç'tan o soruya yanıt! Demet Özdemir...

    "SAKLIYORUM, GÖREMEZSİNİZ"

    Sevgilisinin evlenme teklifinde verdiği yüzüğün sorulması üzerine Demet Özdemir, "Bakın, saklıyorum. Göremezsiniz, iyi geceler arkadaşlar." diyerek, kendilerini bekleyen araçlara bindi.
  • Oğuzhan Koç'tan o soruya yanıt! Demet Özdemir...

    FİYATI 70 BİN DOLAR!

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda "Sakiler Grubu"nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda sevgilisine "Evet" yanıtını veren Özdemir'in 4 karatlık özel tasarım tektaşının fiyatının 70 bin dolar, yani yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenilmişti.
  • Oğuzhan Koç'tan o soruya yanıt! Demet Özdemir...

    "AZICIK SÜRPRİZ BIRAKSAYDINIZ!"

    Yaz başında nikah masasına oturması beklenen çift, evlilik teklifi öncesi de milyonluk araçla objektiflere yansımıştı. Demet Özdemir, "Bize azıcık bir sürpriz bıraksaydınız." diyerek, söze başlayınca Oğuzhan Koç ise, "Evet, gerçekten..." ifadeleriyle sevgilisini desteklemişti.
  • Oğuzhan Koç'tan o soruya yanıt! Demet Özdemir...

    "BİZ ÇOK MUTLUYUZ"

    "Biz çok mutluyuz. Allah herkesi mutlu etsin." ifadelerini kullanan Koç, basın mensuplarının, "Damat gibi giyinmişsiniz." sözleri üzerine, "Nasıl gerekiyorsa öyle giyindik." şeklinde konuşmuştu.

    Oğuzhan Koç, sürpriz evlenme teklifiyle alakalı, "Müsaade ederseniz olacak." derken, Özdemir ise bu sırada kahkahayı patlatmıştı.
  • Oğuzhan Koç'tan o soruya yanıt! Demet Özdemir...

    ÇEŞME'DE BELGELENEN AŞK

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti
  • Oğuzhan Koç'tan o soruya yanıt! Demet Özdemir...

    "GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"

    Oğuzhan Koç, ocak ayında, "Güzel bir sürecin arifesindeyiz." diyerek, Özdemir ile aşklarını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşımıştı.
  • Oğuzhan Koç'tan o soruya yanıt! Demet Özdemir...

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