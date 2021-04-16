Süper Lig’in 35. haftasında Ankaragücü’nü konuk eden Beşiktaş’ta karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık şoku yaşandı. Rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sağ ayak bileğinden sakatlandı. Sağlık ekibinin uyarısı sonrasında bu futbolcunun oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Oğuzhan’ın yerine Mensah oyuna dahil oldu. Sağlık ekibinin çağrısı sonrasında sedye, Oğuzhan’ın yanına gelirken, tecrübeli futbolcu, sahayı sedye üzerinde terk etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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