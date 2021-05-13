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Amerika’da Ohio eyaletinde aşı yaptırmaya teşvik için ilginç yöntem: 1 milyon dolarlık çekiliş

İnsanların artan aşı yaptırma tereddütlerine karşı, aşıya teşvik etmek için Ohio eyaletinde düzenlenecek kampanyada, Covid-19 aşısı olan 5 kişiye 1 milyon dolar verilecek.

Amerika’da Ohio eyaletinde aşı yaptırmaya teşvik için ilginç yöntem: 1 milyon dolarlık çekiliş
HABERTURK.COM / Ajanslar

Amerika'nın Ohio eyaletinde, gelişigüzel Covid-19 aşılanmış beş kişiye çekiliş kapsamında 1 milyon dolar vereceğini duyurmasının ardından tartışmalar ikiye bölündü.

Aşıya olan ilgilinin azalması nedeniyle eyalet çapında aşılama oranları arttırılmasını amaçlanan çekiliş fikri, Ohio Valisi Cumhuriyetçi Mike DeWine’dan geldi. Çarşamba günü yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı aracılığıyla çekilişlerin 26 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.

1 milyon dolarlık çekiliş için Ohio’nun federal koronavirüs yardım fonlarının kullanılacağı aktarıldı.

Eyaletteki Covid-19 yardım fonlarının çekiliş kapsamında kullanılması tartışmalara neden oldu. Bazıları bu çekilişin Covid-19’da gelinen son nokta olduğunu söylerken bir kesim de benzer ama yetersiz tekliflerin farklı eyaletlerde yapıldığını, yapılacak çekilişin salgından kurtulmak için iyi bir plan olup olmadığını gelecek sürecin göstereceğini belirtti. Çekilişin federal düzenlemelere uygunluğunu sorgulandı.

Televizyonda yaptığı konuşmada Cumhuriyetçi DeWine, çekilişin yasallığına ilişkin sorulara karşılık, 1 milyon dolarlık tutarın federal koronavirüs yardım fonları tarafından ödeneceğini ifade etti.

Haftalık olarak yürütüleceği bilinen çekiliş beş hafta sürecek, çekiliş Ohio Sağlık Bakanlığı denetiminde ve sponsorluğunda gerçekleşecek. İlk çekiliş 26 Mayıs’ta yapılacak.

Cumhuriyetçi Mike DeWine'ın öncüsü olduğu fikir için Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bazılarının ‘‘DeWine sen delisin! Bu milyon dolarlık çekiliş fikri para kaybıdır’’ diyeceğini biliyorum ancak salgının bu noktasındaki gerçek israf, aşı isteyen herkes için hazır olduğunda - COVID-19’da kaybedilen bir hayattır’’ ifadelerini kullandı.

ÇEKİLİŞE TEPKİLER

Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı ve Biden yönetiminin Covid-19 konusundaki en yetkili ismi Anthony Fauci’den de çekilişe sert tepki geldi.

Cumhuriyetçi Mike DeWine’nın öne sürdüğü bu çekilişe yol arkadaşları Cumhuriyetçilerden bile tepki geldi.

Cumhuriyetçi Parti Ohio Temsilcisi olan Jim Jordan’da Twitter üzerinden ‘‘Yazım hatası değil: Ohio rastgele aşılanmış Covid-19 sakinine 1 milyon dolar verecek’’ paylaşımını retweetledi.

OLUMLU TEPKİLER

Mother Jones adlı Amerikan dergisinde yazar olan Tim Murphy başlatılacak olan çekiliş hareketine destek vererek ABD’de Ohio Valisi DeWine’ı bu fikri girişimci Andrew Yang’dan önce ortaya attığı için tebrik etti.

ABD Hazine Bakanlığı ve Beyaz Saray, çekiliş hakkında görüşlerini henüz açıklamadı.

ABD'DE AŞI İÇİN EYALET TEŞVİKLERİ

MikeDeWine, çekilişin en az bir doz koronavirüs aşısı almış olan 18 yaş ve üzeri sakinlere açık olacağını söyledi. Ayrıca, bir diğer çekiliş programı kapsamında beş gencin eyaletin devlet üniversitelerinden birinde tam burs almaya hak kazanacağını duyurdu.

Benzer ama daha küçük çaplı uygulamalar farklı eyaletlerde de uygulandı. Cumhuriyetçi Batı Virginia Valisi Jim Justice tarafından uygulanmıştı. Aşılama oranlarını arttırmaya yönelik Covid-19 aşısı olan 16 ila 35 yaşındaki çocuklara 100 dolar tasarruf bonosu vereceğini söyledi.

NEW JERSEY'DE İLK DOZA BİR BİRA

ABD’nin New Jersey eyaletinde mayıs ayında ilk aşı dozunu alana ‘‘Aşı olana bir bira bedava’’ kampanyasını başlatmıştı.

Maryland Valisi Larry Hogan da pazartesi günü eyalet çalışanlarının aşı yaptığı takdirde çalışanlara 100 dolarlık bir ödeme teklifini vereceğini duyurmuştu.

EYALET AŞILANMA ORANI

Amerika'nın Ohio eyaleti Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ohio’da nüfusun sadece yüzde 36’sı aşılandı. Yaklaşık 20 bin eyalet sakinin Covid-19’dan hayatını kaybettiği biliniyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL PAYLAŞIMLAR

Cumhuriyetçi DeWine'ın önayak olduğu 1 milyon dolarlık çekiliş açıklamasının ardından Twitter paylaşımı altına çok sayıda yorum yapıldı. Sosyal medyayla hayatımıza giren dijital mizah içerikleri olan ''meme''lerde çekiliş alaya alındı.

The New York Times

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