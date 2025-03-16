O.J. Simpson'ın İncil'i için 15 bin dolar teklif eden Kim Kardashian'a ret

Eski eşi Nicole Brown Simpson ve onun erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve geçen yıl hayatını kaybeden eski Amerikan futbolcusu ve oyuncu O.J. Simpson'a ait İncil, açık artırmaya çıkarılmıştı. Simpson'ın hapishanedeyken okuduğu İncil'in özelliği, yargılandığı dönemde avukatlığını üstlenen Robert Kardashian'ın notunu ve imzasını taşıyor olmasıydı.

Bu İncil için teklif, Robert Kardashian'ın ünlü realite şov yıldızı olan kızı Kim Kardashian'dan geldi. Ancak O.J. Simpson’ın mirasçıları, Kim Kardashian’ın merhum babası Robert Kardashian’ın imzalı İncil’ini satın almak için yaptığı 15 bin dolarlık teklifi reddetti.

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Kim Kardashian, Simpson’ın borçlarını ödemek için eşyalarının satışından sorumlu olan yönetici Malcolm LaVergne’e ulaşarak, babasının yadigarı olan İncil'i açık artırmaya çıkarılmadan önce satın almak istedi.

LaVergne, Kardashian'ın İncil'i müzayede dışı satın alabilmesi için mahkemeye gitmek zorunda kalacaklarını ve bunun da gereksiz mafrafa yol açacağını belirtti. Malcolm LaVergne, Kardashian'ın İncil için şu anda 9 bin 800 dolarlık bir teklif bulunan çevrimiçi müzayedede teklif verebileceğini açıkladı. LaVergne, "Kardashian, 15 bin dolardan daha ucuza bile alabilir, kim bilir?" şeklinde konuştu.

İncil, Robert Kardashian'ın 18 Haziran 1994'te, eski eşi Nicole Brown Simpson ve onun erkek arkadaşı Ronald Goldman'ı öldürmekle suçlanıp tutuklanmasının ertesi günü Simpson için yazdığı el yazısı notu içeriyor.

Notta, "O.J, bu kitap sana yardımcı olacak. Tanrı seni sever ve sözleriyle seninle konuşacaktır. Bu kitabı her gün oku. Tanrı'nın senin hayatın için kesin bir planı var" yazıyordu. Robert Kardashian, uzun zamandır arkadaşı olan Simpson'ın yanında durdu ve cinayet davasında onun savunma avukatlığını üstlendi. Robert Kardashian 2003'te hayatını kaybettiğinde 59 yaşındaydı.

Emekli Amerikan futbolu yıldızı Simpson, cinayet davasında masum ilan edildi. Cinayetten hüküm giymeyen Simpson, Las Vegas'ta silahlı soygun ve adam kaçırmak suçlamalarıyla yargılandığı davada hüküm giydi. 33 yıl hapis cezası alan Simpson, 2008'de cezaevine girdi, 9 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de serbest kaldı.