Okan Bayülgen'in emeklilerle diyaloğu: Apıştım, kaldım

Okan Bayülgen, Edremit Belediyesi’nin düzenlediği 7. Edremit Kitap Fuarı’nda "Tiyatro, Sinema ve Hayat" başlıklı söyleşiye konuk oldu. Katılımcılarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Bayülgen’in, emeklilerin geçim sıkıntısı üzerine yaşadığı diyalog dikkat çekti.

İzleyicilerden biri; "Bugünkü ekonomiyi nasıl buluyorsunuz?" sorusunu sordu. Bayülgen, bu soruya; "Müthiş, müthiş, çok memnunuz" diye yanıt verdi.

"Ben emekliyim, geçinemiyorum. Nasıl olacak?" sorusu karşısında sessiz kalan Okan Bayülgen, "Niye durdunuz?" sorusuna ise "Durdum. Çünkü sözleriniz karşısında apıştım kaldım. Ne yapacağımı bilemedim, sahnede kalakaldım. Lütfen toplantıdan sonra böyle anlatın" şeklinde yanıt verdi.

Okan Bayülgen; "Ben de bir süredir emekliyim. 61 yaşındayım. Öyle seviniyoruz... İkramiye oluyor. Telefonuma bildirim geliyor, bin lira yattı diye bayılıyorum. Bir de ben en düşükten (16 bin 881 TL) emekliyim" dedi.

"EMEKLİLERE DEĞİNEBİLİR MİSİNİZ?"

Başka bir seyirci ise "Maşallah yani süper bizim emeklilerimiz. Nasıl geçiniyorlar anlayamıyorum. Bununla ilgili bir fikriniz var mı ? Bu konuya değinebilir misiniz? Bilmiyorum değinebilir misiniz?" diye ısrarla sorması karşısında Bayülgen; esprili bir şekilde; "Beni o kadar tehdit ediyorsun ki 'Değinebilir misin?' diye... Ben burada baskı altındayım. Tabii ki değineceğim canımın içi sen iste ben her şeye değinirim" dedi.