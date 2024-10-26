Okan Buruk derbi sistemini belirledi!

Galatasaray’da yeni sistem teknik direktör Okan Buruk ve yardımcılarından geçer not aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasındaki Elfsborg mücadelesine üç stoper ve iki santrfor ile birlikte çıkan Galatasaray hücumda vites artırmıştı.

Takımın sahaya yayılımı ve oyuna hakimiyetinden memnun olan Okan Buruk, Beşiktaş derbisine de aynı formasyonla çıkmayı planlıyor.

Savunma hattını üç stoperli kurgu ile oluşturacak olan Buruk, Icardi ve Osimhen’i de bir kez daha aynı anda sahaya sürmeyi düşünüyor.

Diğer yandan apandisit ameliyatı olan Buruk’un bir günlük yokluğunda takımı yardımcı antrenörler Ismael Garcia Gomez ve İrfan Saraloğlu çalıştıracak.