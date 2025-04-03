Okan Buruk derbileri seviyor: Fenerbahçe'ye karşı büyük üstünlük!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde derbilerde gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldürüyor.

Okan Buruk, sarı-lacivertliler karşısında 2-1 kazanılan maçla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı toplamda 15. derbi maçına çıktı.

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Buruk yönetiminde derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu.

Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan 15 derbide 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

FENERBHAÇE'YE KARŞI PERFORMANSI Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Fenerbahçe ile yaptığı derbilerde rakibine üstünlük kurdu. REKLAM Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 8 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 14 gol kaydederken (3'ü hükmen kazanılan karşılaşmadan) 3 gole engel olamadı.

KADIKÖY DEPLASMANINDA MAĞLUBİYET GÖRMEDİ Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda biri Ziraat Türkiye Kupası, 3'ü de Süper Lig olmak üzere toplamda 4 maça çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet alırken bir kez de rakibiyle berabere kaldı.

BURUK'UN GALATASARAY'I MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'SİNE KAYBETMEDİ Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, Jose Mourinho idaresindeki Fenerbahçe'ye bu sezon 3 maçta da mağlup olmadı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2 galibiyet ve bir beraberlik aldığı söz konusu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandırırken 2 gol yedi.