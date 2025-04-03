Okan Buruk derbileri seviyor: Fenerbahçe'ye karşı büyük üstünlük!
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk derbilerde gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldürüyor. Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Fenerbahçe ile yaptığı derbilerde rakibine üstünlük kurdu. Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmadı Beşiktaş'a ise galibiyet sayılarında üstünlük sağladı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde derbilerde gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldürüyor.
Okan Buruk, sarı-lacivertliler karşısında 2-1 kazanılan maçla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı toplamda 15. derbi maçına çıktı.
Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Buruk yönetiminde derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu.
Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan 15 derbide 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
FENERBHAÇE'YE KARŞI PERFORMANSI
Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Fenerbahçe ile yaptığı derbilerde rakibine üstünlük kurdu.
Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 8 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
"Cimbom", söz konusu müsabakalarda 14 gol kaydederken (3'ü hükmen kazanılan karşılaşmadan) 3 gole engel olamadı.
KADIKÖY DEPLASMANINDA MAĞLUBİYET GÖRMEDİ
Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmadı.
Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda biri Ziraat Türkiye Kupası, 3'ü de Süper Lig olmak üzere toplamda 4 maça çıktı.
Galatasaray, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet alırken bir kez de rakibiyle berabere kaldı.
BURUK'UN GALATASARAY'I MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'SİNE KAYBETMEDİ
Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, Jose Mourinho idaresindeki Fenerbahçe'ye bu sezon 3 maçta da mağlup olmadı.
Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2 galibiyet ve bir beraberlik aldığı söz konusu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandırırken 2 gol yedi.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI PERFORMANSI
Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Beşiktaş'a karşı da galibiyet sayılarında üstünlük sağladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde son 3 sezonda Beşiktaş'la biri TFF Süper Kupa, 6'sı da Süper Lig'de olmak üzere toplamda 7 maça çıktı.
Söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 9 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.