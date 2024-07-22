Okan Buruk ile Ergin Ataman'ın sürat teknesi keyfi
Bodrum'da tatil yapan Okan Buruk ile Ergin Ataman, sürat teknesinde görüntülendi
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve Türkiye A Milli Basketbol Takımı ile Panathinaikos basketbol takımının baş antrenörü Ergin Ataman, Bodrum'da tatil yapıyor.
İş insanı Volkan Büyükhanlı'nın sürat teknesine binen Okan Buruk ile Ergin Ataman, keyifli dakikalar geçirdi.
Okan Buruk ve Ergin Ataman, bir grup arkadaşlarıyla birlikte sürat teknesiyle bol bol hız yapıp eğlendi. O anlar objektiflere böyle yansıdı.