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        Haberler Objektife Takılanlar Okan Buruk ile Ergin Ataman'ın sürat teknesi keyfi - Magazin haberleri

        Okan Buruk ile Ergin Ataman'ın sürat teknesi keyfi

        Bodrum'da tatil yapan Okan Buruk ile Ergin Ataman, sürat teknesinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:17
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve Türkiye A Milli Basketbol Takımı ile Panathinaikos basketbol takımının baş antrenörü Ergin Ataman, Bodrum'da tatil yapıyor.

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        İş insanı Volkan Büyükhanlı'nın sürat teknesine binen Okan Buruk ile Ergin Ataman, keyifli dakikalar geçirdi.

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        Okan Buruk ve Ergin Ataman, bir grup arkadaşlarıyla birlikte sürat teknesiyle bol bol hız yapıp eğlendi. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

        #Okan Buruk
        #Ergin Ataman
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