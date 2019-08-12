Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda oynayacak. Mücadele öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Arda Turan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk maçta rakiplerine avantaj verdiklerini belirten Okan Buruk, "İkinci 90 dakika oynanacak. Birinci devreyi bitirdik, ikinci devreyi oynayacağız, oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapıp, burada rakibimizin yakaladığı avantajı ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağız. Tekrar altını çizmek istiyorum, hiçbir şekilde inancımızı kaybetmedik, oyuncularıma, takımımıza çok güveniyorum. İkinci maçta da sahada kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız" diye konuştu.

"BU MAÇTA ÇOK DAHA KALİTELİ BİR HAKEM OLACAK"

Takımda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle önemli eksikleri bulunduğunu söyleyen Buruk, "Özellikle orta sahada eksiklerimiz var. Bunları yeni arkadaşlarımızla kapatacağız. İlk maça baktığımızda özellikle hakem yönetiminin tamamıyla aleyhimizde olduğunu gördük. Gösterilen sarı kartlar ve kırmızı kart ortada. Maç sonrası hakemin hem bana hem Chedjou'ya raporunu devam ettirmesi, net bir şey söylemesek de çok iyi niyetli bir hakem olmadığını düşünüyorum. Bu maçta çok daha kaliteli, bu lige yakışan bir hakem olacak. Bu da maçın daha adil geçmesine yol açacak" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ŞEY KOLAY OLMUYOR"

Takımdaki oyun anlayışında geçen yıldan çok fazla değişiklik olmadığını vurgulayan Okan Buruk, "Takımımızın oyun anlamında düşündüklerimizi sahaya yansıtmak adına yaklaşık 5 haftalık bir çalışma dönemi oldu. Bu dönemden sonra ilk oynadığımız resmi maç Olympiakos'tu. Belli zamanlarda iyi şeyler yaptık ama belli zamanlarda da istediğimiz gibi olmadı. Bu bir süreç, hiçbir şey kolay olmuyor. Bu maça baktığımızda belki rakibimizin kaçırdığı başka pozisyonu çok net hatırlamıyoruz. Bizim de penaltı ve kaçırdığımız pozisyonlarımız vardı. Oyun anlamında rakibe karşı tüm verilerde üstün olduk, sadece sonuçlandıramadık. Takımımız, bu sonuçlandıramamayı geçen senenin belirli bölümlerinde de yaşamıştı, inşallah bu süreci en kısa zamanda daha çok gol atan bir takım olarak bitirmek istiyoruz. Bunun için de ilk maç yarın" ifadelerini kullandı.

"BELKİ BURADA KİMSEYİ EZE EZE YENMİYOR AMA..."

Olympiakos'un güçlü ve zayıf yanlarının sorulması üzerine ise Okan Buruk, "İki maçını canlı seyrettim, üçüncü maçta bize karşı oynadılar. Bu üç maçı seyrettiğinizde rakibe karşı çok büyük üstünlük kurabilen bir takım değil, oyun içinde daha kopuk kopuk. Özellikle bireysel oyuncularıyla ve güçlü orta sahası ile iyi savunma yaparak bu maçlarda gol yemediler. Belki çok fazla pozisyona girmediler, Plzen maçında üç tane duran toptan atılan gol vardı ama kazanmayı bilen, kazanma alışkanlığı olan bir takım. Özellikle öndeki bireysel oyuncuları çok iyi, iki de iyi orta saha oyuncuları var, bekler de hücuma destek veren bekler. Belki burada kimseyi eze eze yenmiyor ama kazanmasını da bilen, kendi standartlarını bilen, o standartları üzerinden oynamaya çalışan bir takım" diye cevap verdi.

ARDA TURAN'IN AÇIKLAMALARI

İstanbul'da oynanan ilk maçın skor dışında kendileri için çok olumsuz geçmediğini belirten Arda Turan ise, "İlk maçta skorun tam olarak gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Berabere bitirebilirdik, biraz da futbol şansımız olsa kazanabilirdik de. İki takımın da ilk maçta turun bitmeyeceğini bildiğini düşünüyorum. Bizim için şöyle bir avantaj olabilir. Sadece kazanmaya oynamak bizim için bir avantaj olabilir. Saha içinde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm gücümüzle turu geçmek için çalışacağız. Bunu yapabilecek güç ve kalitedeyiz. Yarın hem futbolumuz hem de bizim adımıza güzel bir gün olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.