Okan Buruk: Rakip bizi ilgilendirmesin!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Premier Lig devlerinden Tottenham’ı konuk edecek sarı-kırmızılılar hazırlıklarını tamamladı.

Kendi oyunlarını oynayacaklarını hatırlatan Buruk öğrencilerine şunları söyledi:

“Rakibin kim olduğu, 11’inin ne olduğu, kimin oynadığı bizi ilgilendirmiyor. Üçüncü sezonumuzdayız. Daha önce daha iyi kadrolarla karşılaştık. Oyun olarak onları yendiğimiz anlar oldu. Şimdi de aynı şekilde hareket edeceğiz. Biz kendi oyunumuzu oynayacak, sahanın her yerinde biz olacağız. Şimdi çalışmalarımızın meyvesini toplama zamanı”