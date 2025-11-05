Okan Buruk'tan 3 değişiklik!

Johan Cruijff Arena'da yapılan maça sarı-kırmızılı takım Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında iç sahada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosunda 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor maçında 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı'yı yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ü Hollanda'ya getirmedi. Buruk, bu oyuncuların yerine Singo, Sanchez ve Jakobs'u sahaya sürdü.

SANCHEZ, 1 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 1 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü.

Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sanchez, Trabzonspor karşısında forma giyemedi. Kolombiyalı stoper, eski takımı Ajax karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.