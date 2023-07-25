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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan eleştiri: En kötü maçlarından biriydi - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan eleştiri: En kötü maçlarından biriydi

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'e karşı alınan 2-2'lik sonucun ardından açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 21:51
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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        Mücadeleyi değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Rakibimiz, bize göre fiziksel olarak daha hazırdı. İkinci maçta hem fiziksel, hem mental olarak daha hazır olacağız. Lig bittikten üç hafta sonra antrenmanlara başladık... Oyuncuların mental olarak bu anlamda geri dönüşleri bazen zor oluyor." dedi.

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        "İYİ SAVUNMA YAPAMADIK"

        "Bu maç bizim için eksi. Hem takım savunması anlamında hem savunma merkezindeki oyuncuların performansları... İki gol yedik. İyi savunma yapamadık. Hücumda da şanslar bulduk. Biraz daha sakin olmamız, kaliteyi ortaya koymamız lazımdı. 2-1 sonrası 3. gol için şanslar geldi. Son dakikada basit bir gol yedik. Maçın geneline baktığımızda, bizim kalitemizdeki bir takımın daha iyi oynaması gerekirdi. Sentetik saha, Avrupa maçı ortamı gibi birçok etken var ama Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyorsak daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rakibimiz de iyi savundu. İyi çıkışları oldu. Her an tehlike yaratabilecek bir takım. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyordu. Maçı kazanmış gibiyken son dakika gol yedik. 2-2 ile gitmek bizi biraz üzdü."

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        "NELSSON'UN EN KÖTÜ MAÇLARINDAN BİRİ"

        "Nelsson belki de en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik."

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        BAKAMBU KADRODA OLACAK MI?

        "Bakambu kadroya yazıldı. İstanbul'da antrenmanlarına devam ediyor. Her şey iyi giderse ikinci maçın kadrosunda olacaktır."

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