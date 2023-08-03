Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Rashica, Morutan, Torreira...

"Bol pozisyon deyince ikinci golü bir türlü atamadık. Atamayınca rakip de dizilişini bozmadı. Rakibin bekleyeceğini düşünüyorduk ama ilk maça göre 10 kişi beklediler. İlk maç en azından 1 kişi ileride bekliyordu. 24 hafta oynamışlar, fiziksel olarak bizden daha iyiler. Bizden kendi becerilerimizden daha az iş yapınca zor oldu. Kenardan toplar getirdik. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz lazım. Rakibimize 2 tehlikeli pozisyon verdik, korkuttu."

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"DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

"Tam takım değiliz. Turu geçmek önemliydi. Bazı oyuncular geç katıldı. Az süre geçirmiş oyuncular var. Bu turu geçmek önemliydi. Hedefimiz bir sonraki tur. Daha hazır olacağız, daha çok oynayacağız. Torreira tam idmanlara başlıyor yarın. Icardi ve Zaha bizle beraber olacak. Zaniolo sakatlığından dolayı yoktu. Daha güçlü bir kadro olacağız. Bu da oyuna yansıyacak."