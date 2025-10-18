Okan Buruk'tan İlkay ve Sane sözleri!

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Milli takım dönüşü zor olur. Oyuncuların geç dönmesinden dolayı bugün daha çok bizle antrenman yapan oyuncularla maça başladık. 4 gün sonra çok önemli Şampiyonlar Ligi maçımız var. İlk yarı rakibimize hiç şans vermedik. Attığımız gol, girdiğimiz gol pozisyonları vardı. İkinci yarı rakibin hücumdaki hamleleri bizi zorladı. İlk yarıda çok fazla sarı kart gördük. Bu da oyunumuzu etkiledi. Benim gördüğüm kart yanlıştı. Hakeme elimi kaldırdım 'Okey' yaptım, sarı kart gösterdi. Protesto da yoktu. Bugün iki takım için de zor bir maçtı. İki takımın da puanlar alması gerekiyordu. Biz kazanmaya odaklı bir takımız. Bunu maçın başından, sonuna kadar da gördük. İyi mücadele ettik. Zorlu bir deplasmanı kazanarak bitiyoruz. Moral olarak yüksek bir şekilde ayrılıyoruz. Bugün oyuncu performansları önemli. Sane’nin attığı 2 gol bizim için önemli ve değerli. Çok önemli ve iyi oyunculara sahibim. Bundan sonraki maçlarda işimiz zor. Her mevkile oynayabilecek iyi oyunculara sahibim. Çok fazla maç oynayacağız. Bütün oyuncularımız en doğru şekilde kullanmak istiyorum. Savunmada Singo ve Davinson gibi iki önemli oyuncumuz yoktu. Kaan ve Abdülkerim bugün iyi performans gösterdi. Rakibimizin de hücumda yaptığı riskler de onlara pozisyonlar getirdi. Genel olarak iyi bir maç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.