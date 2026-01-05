Okan Buruk'tan Süper Kupa'da 3 değişiklik: Eren Elmalı geri döndü!

Turkcell Süper Kupa'nın yarı final müsabakasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son resmi müsabakanın 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep Stadı'ndaki Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaştı.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında ilk 11'de şans verdiği Torreira, Kazımcan ve Günay'ı Trabzonspor kaşısında yedek oturttu. Buruk, bu oyuncular yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Sara ile maça başladı.

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini aldı. Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 57 gün sonra formasına kavuştu. UĞURCAN ÇAKIR 3 MAÇ SONRA YENİDEN SAHADA Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı. Son olarak 9 Aralık 2025 tarihinde Monaco ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Uğurcan, söz konusu müsabakanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sonrasında sakatlığı sebebiyle Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaçıran tecrübeli file bekçisi, 3 maç sonra kalesini devraldı. GALATASARAY'IN GENÇ OYUNCUSU ADA YÜZGEÇ, İLK KEZ KADRODA Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, 16 yaşındaki Ada Yüzgeç'i ilk defa kadroya aldı. Genç oyuncu, Trabzonspor karşısında maça yedek kulübesinde başladı.