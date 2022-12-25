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Okan Buruk'tan sürpriz 11! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray ligde perdeyi evinde açıyor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Kupada Ankara Keçiörengücü'nü tek golle geçen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yenildiği haftada kazanarak liderliği ele geçirmek istiyor. Muslera'nın cezalı olduğu mücadele için Okan Buruk'tan da sürpriz bir karar geldi. Sarı-kırmızılıların İstanbulspor maçı 11'i büyük ölçüde netleşti

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AA / HABERTURK.COM
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam İstanbulspor'u konuk edecek.

     
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - İstanbulspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    Ligde geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı. Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı.
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    CİMBOM ÜÇ MAÇTIR KAZANIYOR

    Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    MUSLERA YOK

    Galatasaray'da sakat ve cezalı olan 3 futbolcu, İstanbulspor maçında forma giyemiyor. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    OLIVEIRA SÜRPRİZİ

    Galatasaray'da Okan Buruk, sakatlığını atlatan Sergio Oliveira'yı ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor. Buruk'un muhtemel 11'i şöyle:
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    OKAN KOCUK
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    BOEY

     
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    NELSSON

     
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    ABDÜLKERİM

     
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    VAN AANHOLT

     
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    TORREIRA
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    SERGIO OLIVEIRA

     
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    RASHICA

     
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    MERTENS

     
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    KEREM

     
  • Okan Buruk'tan sürpriz karar! Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

    GOMIS

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