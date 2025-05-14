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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un 2'nci Türkiye Kupası zaferi! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'un 2'nci Türkiye Kupası zaferi!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde teknik adam olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı 2. kez kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 22:59 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:59
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        Buruk'un 2'nci Türkiye Kupası zaferi!
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        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep’te karşılaştığı Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk da kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Buruk, bu sonuçla teknik adam olarak Türkiye Kupası'nı 2. kez kazanma sevinci yaşadı. 51 yaşındaki teknik direktör, daha önce Akhisarspor ile 2018 yılında finalde Fenerbahçe’yi geçerek, Türkiye Kupası’nı almıştı.

        GALATASARAY İLE 4, TOPLAMDA 6. KUPASINI KAZANDI

        Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanma başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 2, TFF Süper Kupa'da da 1 kez mutlu sona ulaşan Buruk, kupa sayısını da 4’e çıkardı. 51 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerinde Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluk, Akhisarspor ile de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

        Futbolculuk döneminde de Türkiye Kupası'nı alan Okan Buruk, bunların 4'ünü Galatasaray'da, 1'ini de Beşiktaş'ta kazandı.

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