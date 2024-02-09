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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un 'bek'leyişi sona erdi! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un 'bek'leyişi sona erdi!

        Sol bekte iki sezondur umduğunu bulamayan, sağ bekte de Sacha Boey'u kaybeden Okan Buruk'un transferdeki bekleyişi de sona erdi. Sağ beke Serge Aurier'i transfer eden Galatasaray, sol bekte ise Derrick Köhn'ü renklerine bağladı

        Giriş: 09.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:42
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        'Bek'leyişi sona erdi!
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        Türkiye'de transferin son gününe gelirken Galatasaray'da Okan Buruk'un takviye 'bek'leyişi de sona erdi.

        SOL BEKE KÖHN, SAĞ BEKE AURIER GELDİ

        Sacha Boey'un Bayern Münih'e rekor bedelle transfer olması sonrasında sol bekin yanına sağ bek de aramaya başlayan Galatasaray iki bölgeye de atletik özellikleriyle ön plana çıkan oyuncuları transfer etti.

        Sol beke Hannover 96'dan Derrick Köhn'ü alan sarı-kırmızılılar sağ beke ise sezon sonuna kadar Nottingham Forest'tan Serge Aurier'i transfer etti.

        BEKLEYİŞİ SONA ERDİ

        Sağ bekte Sacha Boey'u bir buçuk sezondur hemen hemen her maçta oynatabilse de ocak ayıyla birlikte Fransız oyuncunun maç kaçırmaya başlaması sonrasında Okan Buruk arayışlara gitmişti.

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        Bu bölgede hem Kaan Ayhan hem de Barış Alper Yılmaz'ı zaman zaman kullanmak zorunda kalan başarılı çalıştırıcının iki bölge için de bekleyişi böylece sona erdi. Okan Buruk, 29 Ocak'taki Gaziantep FK maçı sonrasında bir sol bek bir sağ beki acele şekilde istediğini dile getirmişti.

        SOL BEKTE 11. OYUNCU OLACAK

        Kanayan yara olan sol beke yaptığı transferlerde bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray'da Derrick Köhn, Okan Buruk yönetiminde bu bölgede oynayan 11. farklı oyuncu olacak.

        Geçen sezon Patrick van Aanholt, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Samuel Adekugbe'yi bu bölgede kullanan Okan Buruk bu sezon da umduğunu bulamamıştı.

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        ANGELINO'DA DİKİŞ TUTMADI

        Galatasaray sezona Angelino ile başlasa da İspanyol yıldızın bekleneni verememesi sonrasında zorunlu satın alma opsiyonu maddesinin devreye girmemesi için kenara çekilmiş ve Okan Buruk sol bekte farklı oyuncuları kullanmak zorunda kalmıştı.

        Kazımcan Karataş'ın da geçen sezonki görüntüsünden uzak kalması sonrasında önce bir maçlık Abdülkerim Bardakcı ardından bir süreliğine Barış Alper Yılmaz, nihayetinde Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu da sol bekte görev alan futbolcular oldu.

        Futbolcu Sezon Sol bekte oynadığı maç sayısı
        Patrick van Aanholt 2022-23 14
        Leo Dubois 2022-23 13
        Kazımcan Karataş 2022-23 12
        Emre Taşdemir 2022-23 6
        Samuel Adekugbe 2022-23 6
        Angelino 2023-24 19
        Kazımcan Karataş 2023-24 12
        Abdülkerim Bardakcı 2023-24 1
        Barış Alper Yılmaz 2023-24 6
        Kaan Ayhan 2023-24 3
        Berkan Kutlu 2023-24 3
        Derrick Köhn 2023-24 -
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