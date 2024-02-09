Okan Buruk'un 'bek'leyişi sona erdi!

Türkiye'de transferin son gününe gelirken Galatasaray'da Okan Buruk'un takviye 'bek'leyişi de sona erdi.

Sacha Boey'un Bayern Münih'e rekor bedelle transfer olması sonrasında sol bekin yanına sağ bek de aramaya başlayan Galatasaray iki bölgeye de atletik özellikleriyle ön plana çıkan oyuncuları transfer etti.

Sağ bekte Sacha Boey'u bir buçuk sezondur hemen hemen her maçta oynatabilse de ocak ayıyla birlikte Fransız oyuncunun maç kaçırmaya başlaması sonrasında Okan Buruk arayışlara gitmişti.

Sol beke Hannover 96'dan Derrick Köhn'ü alan sarı-kırmızılılar sağ beke ise sezon sonuna kadar Nottingham Forest'tan Serge Aurier'i transfer etti.

Bu bölgede hem Kaan Ayhan hem de Barış Alper Yılmaz'ı zaman zaman kullanmak zorunda kalan başarılı çalıştırıcının iki bölge için de bekleyişi böylece sona erdi. Okan Buruk, 29 Ocak'taki Gaziantep FK maçı sonrasında bir sol bek bir sağ beki acele şekilde istediğini dile getirmişti.

SOL BEKTE 11. OYUNCU OLACAK

Kanayan yara olan sol beke yaptığı transferlerde bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray'da Derrick Köhn, Okan Buruk yönetiminde bu bölgede oynayan 11. farklı oyuncu olacak.