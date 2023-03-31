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Okan Karacan eski eşiyle karakolluk oldu: Beni 5 kişi darp etti

Okan Karacan, 3 ay önce boşandığı ve iki çocuğunun annesi olan Zeynep Kadıoğlu'nun ortağı olduğu şirkete şikayetçi olma amacıyla polislerle birlikte gitti. Karacan, 5 kişi tarafından darp edildiğini ve alacağının olduğunu açıkladı. Zeynep Kadıoğlu ise, "Çocukların bile uzaklaştırma kararı var, göremez. Bunları hazmedemiyor" dedi

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  • Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile karakolluk oldu: Beni 5 kişi darp etti - Son dakika magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Okan Karacan, eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile karakolluk oldu. 

    Okan Karacan, Zeynep Kadıoğlu'nun ortağı olduğu yapım şirketine giderek, sahipleri ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu. Karacan ile şirketin sahipleri ve çalışanları kavga etti. 
  • Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile karakolluk oldu: Beni 5 kişi darp etti - Son dakika magazin haberleri

    KARAKOLLUK OLDU

    Bunun üzerine taraflar karakolluk oldu. Okan Karacan, alacaklarını tahsil edemediği gibi darp edildiğini söyledi.  

    Zeynep Kadıoğlu ise Okan Karacan ile geçtiğimiz ocak ayında boşandıklarını ve uzaklaştırma kararı olduğunu söyledi. Kadıoğlu, aynı zamanda Karacan'ın madde kullandığını, sürekli kendisine tacizde bulunduğunu dile getirdi.

     
  • Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile karakolluk oldu: Beni 5 kişi darp etti - Son dakika magazin haberleri

    "UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR"

    Zeynep Kadıoğlu, "Çocuklarına karşı bile uzaklaştırma kararı var, onları göremez. Bunları hazmedemiyor. Madde kullanıp, sürekli buraya geliyor. Kendisi evliyken beni darp etti. Davamız devam ediyor" açıklamasında bulundu.
  • Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile karakolluk oldu: Beni 5 kişi darp etti - Son dakika magazin haberleri

    "BENİ 5 KİŞİ DARP ETTİ"

    Okan Karacan ise "Hepsinden şikayetçiyim. 5 kişi beni darp etti. Ben ameliyatlı biriyim. Bana şantaj yapıyorlar. Bir yıldır alacaklıyım. Benim madde kullandığımı söyleyip, şantaj yapıyorlar. Ben şeker hastası bir insanım. Alkol, uyarıcı madde, keyif verici madde kullanmıyorum. Bunları söyleyip, şantaj yapıyorlar. 'Bunları servis ederiz' diyorlar. Artık yeter, sıkıldım" şeklinde konuştu.
  • Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile karakolluk oldu: Beni 5 kişi darp etti - Son dakika magazin haberleri

    Okan Karacan'ın, Zeynep Kadıoğlu'nun ortağı olduğu yapım şirketindeki kişilerle karakol çıkışı sözlü olaylar  devam etti. Karacan, sonrasında otomobiline binerek, evinin yolunu tuttu.

     

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