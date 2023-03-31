"BENİ 5 KİŞİ DARP ETTİ"



Okan Karacan ise "Hepsinden şikayetçiyim. 5 kişi beni darp etti. Ben ameliyatlı biriyim. Bana şantaj yapıyorlar. Bir yıldır alacaklıyım. Benim madde kullandığımı söyleyip, şantaj yapıyorlar. Ben şeker hastası bir insanım. Alkol, uyarıcı madde, keyif verici madde kullanmıyorum. Bunları söyleyip, şantaj yapıyorlar. 'Bunları servis ederiz' diyorlar. Artık yeter, sıkıldım" şeklinde konuştu.