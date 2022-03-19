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Okan Yalabık ile Ezgi Ayvalı'dan mutluluk pozu

Okan Yalabık, uzun süredir birlikte görünmediği sevgilisi Ezgi Ayvalı ile 'Anne' adlı tiyatro oyununun prömiyerine katıldı

Okan Yalabık ile Ezgi Ayvalı'dan mutluluk pozu
Sevgilisiyle poz verdi
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Engin Hepileri, Defne Kayalar, Doğa Halis ve Sevda Erginci’nin başrolü paylaştığı tiyatro oyunu ‘Anne’, önceki akşam perde açtı. Oyuncu Okan Yalabık da geceye yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Ezgi Ayvalı ile birlikte katıldı.

Suskunluklarını koruyan çift, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi. İkilinin bir hayli keyifli olduğu da görüldü. Yalabık, ayrıca oyun bitiminde Engin Hepileri'nin kulisine giderek, yakın arkadaşını tebrik etti.

AŞKINI BU FOTOĞRAFLA İLAN ETMİŞTİ

Ayvalı, 2018'de sevgilisiyle yüzlerinin yarısının göründüğü bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak, aşklarını ilan etmişti.

Öte yandan oyunculuğun yanı sıra prodüktörlük, yazarlık ve kostüm tasarımıyla ilgilenen 1990 doğumlu Ezgi Ayvalı’nın Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Araştırma Laboratuvarı’nda eğitim aldığı da öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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