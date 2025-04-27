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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Okay Yokuşlu'dan Fatih Tekke itirafı! - Trabzonspor Haberleri

        Okay Yokuşlu'dan Fatih Tekke itirafı!

        Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Okay Yokuşlu, son haftalarda yükselen bir grafikleri olduğuna vurgu yaparak, "Fatih hoca geldikten sonra takımın verdiği reaksiyon ve söylediklerini yapma çabası çok değerli" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 19:35 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:35
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        Okay Yokuşlu'dan Fatih Tekke itirafı!
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti.

        Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın başarılı futbolcusu Okay Yokuşlu, Fatih Tekke’nin taktikleri doğrultusunda takım için elinden geleni yapmaya çalıştığını vurgulayarak, "Çok iyi başladığımız bir maçtı. Golleri de bulduk zaten. Sonrasında beklenmedik goller oldu. Tabi ki maç içerisinde istediğimiz şeyler değildi. Zaman zaman zor durumda kaldık ama önemli olan takımın reaksiyonuydu. Futbol bu, beklemediğiniz şeyler 90 dakika boyunca başınıza gelebiliyor. Önemli olan bunlara reaksiyon verebilmek. 4 tane güzel gol izledik. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerim boyunca hep orta saha oyuncusuyum. Yurt dışında zaman zaman stoper oynadığım olmuştu. Savic’in biraz ağrısı vardı. Serdar’ın sakatlığı var. O yüzden hocamız öyle uygun gördü. Fatih hocamızın dediği taktikler doğrultusunda takımımız için elimden geleni yapıyorum. O yüzden benim için fark etmiyor. Stoper oynayarak takıma katkı sağlamaktan da gayet memnunum" diye konuştu.

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        "SEZON İÇERİSİNDE BAZEN İSTEDİĞİMİZ ŞEYLER OLMADI AMA SON HAFTALARDA YÜKSELEN BİR FORM GRAĞİMİZ VAR"

        Trabzonspor’un sezon içerisindeki 3 teknik direktörlük değişimi ile ilgili soruya Yokuşlu, "Bu isimler hem Trabzonspor’a hem de Türkiye’ye mahal olmuş önemli hocalar. Fatih hocayla beraber tabii ki belli bir şablonumuz var ve bunu da her oyuncuya aşılamak istiyor. Saha içinde bir çok varyasyonumuz var. Zaman zaman rakibin baskılarına ve bizim çıkışımıza göre şablonu oturtma aşamasındayız. Kolay olmuyor, bunlar uzun süreçler. Fatih hoca geldikten sonra takımın verdiği reaksiyon ve söylediklerini yapma çabası çok değerli. Hem önümüzdeki sezon için umut vaat edici bazı şeyler görüyoruz. Bazı eksiklerimiz var. Bazen istediklerimiz olmuyor ama bu doğal bir süreç diye düşünüyorum. Bütün oyuncular olarak hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

        TÜRKİYE KUPASI SÖZLERİ

        Türkiye Kupası’nın çok önemli olduğunun altını çizen Yokuşlu, "Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu hem de Türkiye Kupası’nı kazanma ihtimalimiz var. Ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmeye çalışıyoruz. Sezon içerisinde bazen istediğimiz şeyler olmadı ama son haftalarda yükselen bir grafiğimiz var" ifadelerini kullandı.

        "U19 MAÇLARINI İZLERKEN ÇOK KEYİF ALIYORUZ"

        Trabzonspor U19 takımının UEFA’daki başarısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yokuşlu, "Özellikle alt yaş kategorilerde bu tarz başarılar çok önemli. Çok güzel bir takımdaşlıkları var. Maçları izlerken çok keyif alıyoruz. Her zaman arkasındayız. Umarım bir gün geldiğinde onlar da Trabzonspor formasını inşallah terletecekler. Hepimiz bu yollardan geçtik. Yakaladıkları başarı çok önemli. Umarım Hem Türk futbolu onlara uygun ortamı sağlar hem de onlar kendilerini geliştirip hedeflediklerini noktaya gelirler" diye konuştu.

        Trabzonspor aleyhindeki penaltı kararları ile ilgili soruya Yokuşlu, "Bunlara takılarak vakit kaybetmek bence birazcık bizim gelişimimiz açısından sekteye uğratıyor. Kamuoyu daha iyi değerlendirir. Bizim odaklanmamız gereken niye o penaltı pozisyonuna gelene kadar saha içerisinde başka şeylerde oluyor. Biz oyuncular ve teknik ekip olarak buna odaklanıyoruz. Bunu düzeltmemiz lazım ondan sonra hakem kararları. Bence odaklanmamız gereken asıl sorun orası değil" dedi.

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