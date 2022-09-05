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Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?

Ara sıra görülen öksürük normal ve sağlıklı bir durum olsa da birkaç hafta boyunca devam eden öksürük tıbbi yardım gerektiren bir duruma işaret ediyor olabilir. Peki öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğü geçiren yöntemler nelerdir?

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  • Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?

    Öksürük, üst ve alt solunum sistemi için koruyucu bir refleks olup, bu sayede üst solunum yollarına giriş yapmak isteyen mikrobiyal veya alerjen ajanlar uzaklaştırılmaktadır. Ayrıca alt solunum yollarının temizleme mekanizmasının gelişmesi de öksürük sayesinde mümkün olur. Buna rağmen öksürük önemli hastalıkların habercisi de olabilir. Soğuk hava, hava kirliliği ve sigara içimi öksürük şikayetlerini artırsa da zatürre, tüberküloz, KOAH, astım, kalp yetersizliği, akciğer kanseri gibi hastalıkların ilk belirtisi öksürük olabilir. 
  • Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?

    Ara sıra görülen öksürük normal ve sağlıklı bir durumdur ancak birkaç hafta boyunca devam eden öksürük tıbbi yardım gerektiren bir durumu gösteriyor olabilir. 
  • Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?

    Öksürük çoğunlukla iki hafta içinde tamamen ya da önemli ölçüde iyileşir. Genellikle virüslerden kaynaklanır ve tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşir. Akut ya da kronik öksürük ise farklı nedenlerle ortaya çıkar.
  • Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?

    Akut yani 3 haftadan daha kısa süren öksürük genellikle üst ya da alt solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanır. Üst ve alt solunum yollarını etkileyerek öksürüğe neden olabilen durumlardan bazıları şöyle:
  • Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?
    • Grip
    • Soğuk algınlığı
    • Farenjit
    • Bahar alerjisi
    • Bronşit
    • Zatürre
    • Boğmaca hastalığı
    • Tahriş edici madde solumak
    • Akut sinüzit
  • Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?

    Kronik öksürüğe neden olabilen durumlardan bazıları ise şöyle: 

    • Sigara kullanımı
    • Geniz akıntısı
    • Solunum yollarını döşeyen mukoza tabakasında kuruluk
    • Gastroözofageal reflü hastalığı
    • Astım
    • Solunum yolu alerjileri
    • Bazı ilaçlar 
    • Kistik fibrozis
    • KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları)
    • Üst solunum yolu ve yutma kaslarının koordinasyonunu zayıflatan parkinsonizm gibi nöromüsküler hastalıklar
    • Tüberküloz
    • Akciğer mantar enfeksiyonları
    • Akciğer embolisi
    • Akciğer kanseri
  • Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?

    Çoğu durumda, öksürükte altta yatan ciddi bir hastalık saptanmaz. Ancak nadir durumlarda uzun süreli bir öksürük, akciğer kanseri veya kalp yetmezliği gibi acil tedavi gerektiren daha ciddi bir hastalığın işareti olabilir. Bu durumlarda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız: 
  • Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?
    • Şiddetli öksürük varsa
    • Öksürükte artma olursa
    • Öksürüğe eşlik eden kilo kaybı durumunda
    • Boyun bölgesinde ele gelen şişliklerin varlığında
    • Yutma güçlüğü gelişirse
    • Seste kalıcı değişiklikler ortaya çıkarsa
    • Kan tükürme şikâyeti de varsa
    • Nefes almada güçlük yaşanıyorsa
    • Göğüs ağrısı gelişirse
    • Düşmeyen dirençli ateş varlığında
  • Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?

    ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

    Öksürüğe iyi gelen uygulamalar çoğunlukla hastanın kendini daha iyi hissetmesini sağlamayı amaçlar. Bu yöntemler genellikle öksürüğün şiddetini azaltsa da süresini kısaltmaz. Öksürüğe iyi gelen uygulamalardan bazıları şöyle: 
  • Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?
    • Geniz akıntısı nedeniyle ortaya çıkan öksürükte bol sıvı tüketimi akıntının yoğunluğunu azaltır ve tahriş edici özelliği minimum seviyeye indirir.
    • Yine bol sıvı alımı öksürüğün diğer bir nedeni olan kış aylarında mukoza membranlarında gelişebilecek kuruluğu da önler.
  • Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?
    • Pastiller boğazın arkasını uyuşturarak öksürük refleksini azaltmaya yardım eder.
    • Sıcak bitki çayları içmek boğazı yatıştırır.
  • Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?
    • Bal, boğaz bölgesini kaplayarak tahrişi azaltır ve öksürüğün yatışmasına yardımcı olur.
    • Sıcak bir duş, burundaki sekresyonları incelterek öksürüğün hafiflemesine katkı sağlar. Sıcak duş hem soğuk algınlığı hem de alerjilerden kaynaklanan öksürükte etkili olabilir.
  • Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer?

     

    • Kalorifere ıslak havlu koyarak ya da buhar makinesiyle oda havasını nemlendirmek de yardımcı olabilir.
    • Parfümler ve kokulu banyo spreyleri gibi kapalı alan hava kirleticilerinin kullanımından kaçınmak öksürüğün kontrolüne yardım edebilir. Bu tür ajanlar bazı insanlarda kronik sinüs tahrişine neden olarak, sinüslerde aşırı mukus üretimi sonucunda kronik öksürüğe zemin hazırlayabilir.

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