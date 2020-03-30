Herkesin sıklıkla muzdarip olduğu öksürük; başta üst solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalığın ortak belirtisi durumundadır. Kesin bir tedavi için öncelikle öksürüğe eşlik eden belirtilerin doğru değerlendirilmesi çok önemlidir. Peki Öksürük Neden Olur? Öksürük Belirtileri Nelerdir? Öksürük Nedenleri Nelerdir? Öksürük Nasıl Geçer? Öksürük Tedavisi Nasıl Olmalıdır? Öksürüğe Ne İyi Gelir? Konu ile ilgili merak edilen detayları araştırdık.
Öksürük Neden Olur?
Öksürük, aspirasyona karşı akciğerleri koruyan ve aşırı miktarda yapılan salgının atılmasını sağlayan ani bir reflekstir. Aslında solunum sisteminin bir savunma mekanizması olan öksürük sağlıklı kişilerde çok nadiren görülür. Basit sebeplerle ortaya çıkan, kısa süreli geçici öksürükler olması ile birlikte altta yatan ciddi bir hastalığın belirtisi de olabilir. Ciğerlere solunum ile alınan partiküller, aşırı mukus sekresyonu, inflamatuar eksuda, herhangi yabancı cisim, endobronşial lezyon ve bronş basıları öksürüğe sebep olan nedenlerdendir. Özellikle hemen her türlü akciğer ve kalp hastalıklarında öksürük görülebilir.
Öksürük Belirtileri Nelerdir?
Kuru öksürük belirtileri
- Öksürük
- Göğüste ağrı
- Göğüste yanma
- Yutma güçlüğü
- Hafif ses kısıklığı
Aşağıdaki belirtilerde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak ileri tetkik ve tedavi yaptırmakta fayda vardır;
- Şiddetli öksürük varsa
- Öksürükte artma olursa
- 3 haftadan uzun süren öksürük durumunda
- Öksürüğe eşlik eden kilo kaybı durumunda
- Boyun bölgesinde ele gelen şişliklerin varlığında
- Yutma güçlüğü gelişirse
- Seste kalıcı değişiklikler ortaya çıkarsa
- Kan tükürme şikâyeti de varsa
- Nefes almada güçlük yaşanıyorsa
- Göğüs ağrısı gelişirse
- Düşmeyen dirençli ateş varlığında
- Boğazınızın yan tarafı şişmiş ve acıyorsa
- Zayıflamış bağışıklık sisteminiz varsa (Kemoterapi ve diyabet gibi)
Öksürük Nedenleri Nelerdir?
Öksürük genellikle virüslerden kaynaklı oluşur ve tedavi gerektirmeden kendiliğinden iyileşir. Akut ya da kronik olarak iki şekilde incelenen öksürük farklı sebeplerle ortaya çıkar.
Akut öksürük nedenleri
Akut diğer bir değişle 3 haftadan kısa süren öksürük genellikle üst veya alt solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanır. Üst ve alt solunum yollarını etkileyerek öksürüğe sebep olabilen unsurlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;
- Grip
- Soğuk algınlığı
- Farenjit
- Bahar alerjisi
- Bronşit
- Zatürre
- Boğmaca hastalığı
- Tahriş edici madde solumak
- Akut sinüzit
Kronik öksürük nedenleri
Kronik öksürüğe neden olabilen durumlardan bazıları şunları içerir;
- Sigara kullanımı
- Geniz akıntısı
- Solunum yollarını döşeyen mukoza tabakasında kuruluk
- Gastroözofageal reflü hastalığı
- Astım
- Solunum yolu alerjileri
- Bazı ilaçlar (Örneğin ACE inhibitörleri)
- Kistik fibrozis
- KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları)
- Üst solunum yolu ve yutma kaslarının işlevini zayıflatan parkinsonizm gibi nöromüsküler hastalıklardan kaynaklı
- Tüberküloz
- Akciğer mantar enfeksiyonları
- Akciğer embolisi
- Akciğer kanseri
Öksürük Tedavisi Nasıl Olur?
Oluşan öksürükte herhangi bir hafifleme yoksa ve 3 hafta boyunca devam etmişse veya daha da şiddetli bir hale gelirse doktora gitmek gerektiğini unutmamalıdır. Genellikle öksürükte altta yatan ciddi bir hastalık saptanmaz ancak nadir olan bazı durumlarda uzun süren bir öksürük, akciğer kanseri ya da kalp yetmezliği gibi acil tedavi gerektiren daha ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu durumda öncelikle Balgam örneği alınır. Ardından ciğer filmi çekilir gerekli görüldüğünde alerji testi ve nefes testi yapılır. Film, test ve tetkikler sonucunda nadiren de olsa sizi bir uzmana yönlendirebilirler.
Öksürüğe Ne İyi Gelir?
- Bol bol dinlenmeli
- Yüksek miktarda su tüketmeli
- Sıcak ballı limonlu su içmelisiniz ( bebekler için uygun değildir)
- Buharlı duşlar
- Sıcak çaylar
- Pastiller size yardımcı olmadığında, öksürüğü hafifletmek için doktorun önerdiği çeşitli ilaçlara kullanılabilir.
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