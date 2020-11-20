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Öksüz kalan orman baykuşlarına öğrenciler sahip çıktı

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bulunan 3 yavru kulaklı orman baykuşu, üniversite öğrencileri tarafından büyütülerek doğaya bırakıldı

Öksüz kalan orman baykuşlarına öğrenciler sahip çıktı
AA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezindeki (AKÜREM) gönüllü öğrenciler, öksüz kalan 3 yavru kulaklı orman baykuşunu büyüttü.

AA'nın haberine göre kent merkezinde vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde bulunarak AKÜREM'e getirilen kulaklı orman baykuşu yavruları, burada tedavi altına alındı.

Yaklaşık 1 haftalıkken getirilen yavruların 6 aylık bakım ve rehabilite süreçlerindeki tüm ihtiyaçları, üniversitenin Veteriner Fakültesi öğrencileri Cansel Aydın, Taha Ramazan Çeşim ile Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Beste Saraçoğlu tarafından giderildi.

Yeterli güç ve büyümeyi sağlayan üç kulaklı orman baykuşu, daha sonra AKÜ kampüsünde doğaya salındı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, duyarlı vatandaşlar tarafından merkeze getirilen yavru baykuşların bakımları ve beslenmelerinin gönüllü öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin yeni tip koronavirüs salgınına rağmen hayvanların büyütülmesinde büyük emek verdiğini dile getiren Kandır, şöyle konuştu:

"Yavrularımız artık doğada avlanacak ve kendilerine bakabilecek hale geldi. Bugün onları doğalarına kavuşturduk. Kampüsümüz kulaklı orman baykuşları için iyi bir yaşam alanı, o yüzden yavruları burada doğaya saldık. Umarız sağlıklı bir yaşamları ve nesilleri olur."

"ARTIK ÖZGÜRLER"

Gönüllü öğrencilerden Cansel Aydın da yavruları ilk günlerinde eve götürüp getirerek, beslenmelerine destek olduklarını anlattı.

Bir canlıyı büyütmenin büyük sorumluluk olduğuna dikkat çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Mayısta gelen yavru baykuşların 3 saatte bir beslenmeleri gerekiyordu ve bunu sağladık. Gelişme dönemlerinde gerekli gelişimlerini izleyerek tedavileri uygulandı. Yaban hayvanlarıyla ilgilenmek diğer hayvanlarla ilgilenmek kadar kolay değil. Başta hastalık kapma riski var. Tüm önlemlerimizi alarak tedavi ve beslenmelerini yaptık. Annelik duygusu ile bunun üstesinden geldik. Canımızdan parça gibi gördüğümüz için onları sağlıklı olarak büyüttük. Bugün evlatlarımız yuvadan uçtu. Biraz üzülüyoruz ama sevincimiz daha çok. Çünkü onların tekrar doğaya dönmesini sağladık. Artık özgürler."

AKÜREM'e çok sayıda hayvan yavrusu geldiğini anlatan Taha Ramazan Çeşim ise sık sık beslenmeye ihtiyaç duyan kulaklı orman baykuşlarını büyüterek doğaya dönmelerini sağladıklarını kaydetti.

Araştırma görevlisi Beste Saraçoğlu, baykuşların büyümelerini görmenin ve tekrar doğaya dönmelerini sağlamanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

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