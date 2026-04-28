OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu. 12 Mart 1996, İzmir doğumlu. 1,80 boyunda 72 kg. İstanbul Amerikan Koleji ve Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu, Ayrıca Cüneyt Sayil Atolyesinde oyunculuk eğitimi almıştır.

Oktay Çubuk, 2017’de rol aldığı Cennetin Gözyaşları dizisinde hayat verdiği Ömer Gürsu karakteri ile tanınmış ve çok sevilmişti. 2019’de rol aldığı Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterini canlandırdı; When I'm Done Dying filmi, Duran, Sol Yanım, Baba, Ah Nerede gibi birçok film ve dizide oynadı. Yeni projelerde yer almayı sürdürüyor.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Adım Farah (Kaan Akıncı, TV Dizisi 2023)

Ah Nerede (Ferit, TV Dizisi 2022)

Baba (Kadircan Saruhanlı, TV Dizisi 2022)

Duran (Duran, TV Dizisi 2022)

Sol Yanım (Ali, TV Dizisi 2020)

Bir Nefes Daha (Fehmi, Sinema Filmi 2020)

When I'm Done Dying / Ölmeyi Bitirdiğimde (Fehmi, Sinema Filmi 2020)

Aşk Ağlatır (Fırat, TV Dizisi 2019)

Cennet'in Gözyaşları (Ömer Gürsu, TV Dizisi 2017)