        Genç oyuncu Oktay Çubuk'tan gelen sağlık haberi magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Yurt dışı tatili sırasında aniden fenalaşan oyuncunun kalbinin bir süre durduğu ve acil müdahale sonrası yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşanan olay sonrası hayranları "Oktay Çubuk sağlık durumu nasıl?", "Oktay Çubuk neden yoğun bakıma alındı?" ve "Oktay Çubuk kimdir?" sorularını araştırmaya başladı. İlk müdahalenin ardından oyuncunun hayati riskinin kontrol altına alındığı belirtilirken, hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı. İşte Oktay Çubuk'un sağlık durumu...

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 20:47 Güncelleme:
        Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, yurt dışı tatili sırasında kalbi durdu. Yapılan ilk müdahale sonrası hayati riski ortadan kalkan genç oyuncu, yoğun bakıma alındı. Yaşanan üzücü gelişmenin ardından, Oktay Çubuk sağlık durumu ve biyografisi gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Oktay Çubuk sağlık durumu nasıl? Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında, nereli, neden yoğun bakıma alındı?" İşte detaylar...

        OKTAY ÇUBUK SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'un, yurt dışında tatil yaptığı sırada kalbi durdu. Yapılan ilk müdahale sonrası hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki Çubuk, yoğun bakıma alındı

        Oktay Çubuk’un yurt dışı tatili sırasında kalbi durdu. Oyuncu, iş seyahati nedeniyle Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a eşlik ettiği sırada aniden fenalaştı.

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hemen hastaneye kaldırılan Çubuk’un kalbi, doktorların çabasıyla yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalelerin ardından hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki oyuncu, yoğun bakıma alındı. Tetkikleri süren Çubuk’un tedavisine bir süre daha hastanede devam edilecek.

        OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

        Sinema ve dizi film oyuncusu. 12 Mart 1996, İzmir doğumlu. 1,80 boyunda 72 kg. İstanbul Amerikan Koleji ve Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu, Ayrıca Cüneyt Sayil Atolyesinde oyunculuk eğitimi almıştır.

        Oktay Çubuk, 2017’de rol aldığı Cennetin Gözyaşları dizisinde hayat verdiği Ömer Gürsu karakteri ile tanınmış ve çok sevilmişti. 2019’de rol aldığı Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterini canlandırdı; When I'm Done Dying filmi, Duran, Sol Yanım, Baba, Ah Nerede gibi birçok film ve dizide oynadı. Yeni projelerde yer almayı sürdürüyor.

        ROL ALDIĞI YAPIMLAR

        Adım Farah (Kaan Akıncı, TV Dizisi 2023)

        Ah Nerede (Ferit, TV Dizisi 2022)

        Baba (Kadircan Saruhanlı, TV Dizisi 2022)

        Duran (Duran, TV Dizisi 2022)

        Sol Yanım (Ali, TV Dizisi 2020)

        Bir Nefes Daha (Fehmi, Sinema Filmi 2020)

        When I'm Done Dying / Ölmeyi Bitirdiğimde (Fehmi, Sinema Filmi 2020)

        Aşk Ağlatır (Fırat, TV Dizisi 2019)

        Cennet'in Gözyaşları (Ömer Gürsu, TV Dizisi 2017)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
