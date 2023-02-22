"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"



Ünlü oyuncu, "TikTok'ta adıma sayfa açıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen. Bu şerefsizler hakkında suç duyursunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları" dedi.