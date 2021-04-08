Oktay Kaynarca'dan 'Süleyman Çakır' paylaşımı

Bir dönemin fenomen dizisi 'Kurtlar Vadisi'nde, rol alan ve 'Süleyman Çakır' karakterini hafızalara kazıyan Oktay Kaynarca, senaryo gereği 17. yıl önce ölen 'Süleyman Çakır' ile ilgili paylaşım yaptı. Kaynarca, "Bu sabah Twitter'a baktığımda, Süleyman Çakır'ın sene-i devriyesi olduğunu gördüm. Üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen hala trend topic olan bu durumu bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Bu kadar değerli ve özlenen adam Süleyman Çakır bir yerden gelse de bu hasret bitsemi diye de düşünmüyor değilim açıkcası" dedi.